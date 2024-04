Überraschende Enthüllung über Bankkonten von Pietro Lombardi und seiner Laura!

Köln - In der Vergangenheit hat Pietro Lombardi (31) schon des Öfteren über Geld und einen mitunter exzentrischen Lebensstil gesprochen. Jetzt überrascht der Sänger mit einem weiteren Detail aus seinem persönlichen Finanzwesen!

Anhand einer Alltagssituation versucht Pietro, seine Aussage zu verdeutlichen: "Manchmal bestelle ich Essen nach Hause und nehme einfach Geld aus ihrem Geldbeutel, ohne nachzufragen, und umgekehrt genau so. Alles, was meins ist, gehört ihr und umgekehrt."

In einer neuen Fragerunde auf Instagram möchte ein Fan von dem " DSDS "-Gewinner von 2011 unter anderem wissen, ob er und seine Partnerin Laura Maria Rypa (28) ein gemeinsames Konto besitzen?

Der "DSDS"-Gewinner von 2011 und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) erwarten derzeit ihr zweites gemeinsames Kind. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

Mit Geld hat der einstige Swarovski-Steinleger, der für seinen "DSDS"-Sieg einst 500.000 Euro absahnte, aber nicht nur positive Erfahrungen.

Vor knapp zwei Jahren fiel der "Cinderella"-Interpret einem Kreditkartenbetrug zum Opfer.

Die Betrüger hatten damals 270.000 Euro von seiner Kreditkarte abgebucht. Und das gleich zweimal. Von den Banken und Kreditinstituten fühlt sich der Sänger bis heute im Stich gelassen. Die Betrüger wurden nie gefasst. Das Geld ist bis heute futsch.

Aus dem negativen Erlebnis hat Pietro inzwischen seine Konsequenzen gezogen. "Seit dem Tag besitze ich keine Kreditkarte mehr, kein Online-Banking, nichts. Weil ich wirklich Panik habe, dass wieder so was passiert", offenbarte er bereits in einer früheren Fragerunde.