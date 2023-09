Illegale Aktion an Villa von Pietro Lombardi: Überwachungskamera zeichnet alles auf

Köln – Böse Überraschung nach dem Traumurlaub! In ihrer Abwesenheit haben sich an der Kölner Stadtvilla von Pietro Lombardi (30) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) illegale Szenen abgespielt - jetzt ist der Ärger groß.

Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (27) sind nach ihrem Türkei-Urlaub wieder in Deutschland gelandet. © Montage: Instagram/Pietro Lombardi, Instagram/Screenshot/Laura Maria Rypa

Und plötzlich war die ganze Erholung wieder futsch ... Pietro und Laura haben in den vergangenen Tagen fleißig die Krisen-Gerüchte um ihre Beziehung bei einem luxuriösen Urlaub in der Türkei weggeturtelt.

Vor dem Wochenende ging es für das Ehepaar in spe zurück nach Deutschland, wo die Eltern des kleinen Leano jedoch ein böses Erwachen erleben mussten.

Sie sei "unglaublich sauer" und "unfassbar sprachlos", wütete Laura in einer Instagram-Story und versetzte ihre Fans in den Alarmmodus. Jetzt ist raus, was die Lombi-Liebste so verärgert hat: Dreiste Diebe haben am Haus des Promi-Paars zugeschlagen!

"Aufgepasst an alle", appellierte Laura an ihre knapp 800.000 Follower und sprach eine dringende Warnung aus.