Nach Gerüchten um Liebes-Krise: Pietro Lombardi und Laura teilen klare Botschaft

Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (27) haben den Vertrag für ihr erstes gemeinsames Eigenheim unterzeichnet. © Instagram/Laura Maria Rypa

Eine unüblich lange Funkstille von Pietro sowie verschiedene andere Indizien hatten Fans des einstigen On-off-Couples bis vor wenigen Tagen große Sorgen bereitet.

Gerüchte über eine mögliche Trennung der Eltern des kleinen Leano (acht Monate) wurden immer lauter - bis sich der DSDS-Star plötzlich mit großen Neuigkeiten zurückmeldete und unter einem Foto von sich und Laura verkündete: "Wir haben gemeinsam ein Haus gekauft!"

Ein eindeutiges Zeichen, dass das Duo sämtlichen Liebes-Aus-Gerüchten zum Trotz auch weiterhin seine Zukunft miteinander plant und sich sogar noch enger aneinander binden will.

Bevor die Renovierung des ersten gemeinsamen Eigenheims beginnen kann, gönnen sich Pietro und Laura zurzeit noch einen traumhaften Urlaub in der Türkei. Dort ist nun ein Video entstanden, in dem der Sänger und seine Liebste so romantisch wie nur selten zusammen zu sehen sind.