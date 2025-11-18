Nach Liebes-Aus mit Laura: Jetzt schwärmt Pietro Lombardi von dieser Blondine
Dortmund - Mit ihrer Party-Musik brachte Isi Glück (34) am Wochenende die Westfalenhalle in Dortmund zum Beben. Einer kam anschließend aus dem Schwärmen für die Blondine gar nicht mehr heraus: Pietro Lombardi (33)!
Mit dem "DSDS"-Gewinner von 2011 hat die 34-Jährige in diesem Sommer den Malle-Hit "OMG" veröffentlicht. Und trotz eines prall gefüllten Terminkalenders ließ es sich der gebürtige Karlsruher nicht nehmen, den Song an diesem Tag gemeinsam mit Isi auf der Bühne zu performen.
Anschließend erklärte der Dreifach-Papa im exklusiven RTL-Interview vielsagend: "Isi ist wie eine Schwester für mich. Ich unterstütze sie immer gerne und sie mich."
Viel schöner hätte er seine Wertschätzung für die Wahl-Mallorquinerin wohl kaum ausdrücken können.
Ob ihr Ehemann angesichts dieser Äußerung hellhörig geworden ist? Carlos Lucio hatte sich mit der ganzen Familie ebenfalls unter die 8000 feierwütigen Gäste gemischt. Als echten Liebes-Kontrahenten wird der Unternehmer den "Bella Donna"-Interpreten aber wohl kaum ansehen.
Auch wenn dieser im Gespräch mit dem Kölner Privatsender noch mehr Süßholz für seine Partnerin raspelte, mit der er gerade erst den sechsten Hochzeitstag zelebriert hatte. Denn Pietro und Isi harmonieren nicht nur privat, sondern auch beruflich.
Pietro Lombardi setzt alle Hebel in Bewegung: "War mir wichtig, mit ihr zu singen!"
"So funktioniert das Business! Wenn sich jeder hilft, dann ist das eine ganz tolle Sache und deshalb war es mir auch wichtig, mit ihr zu singen. Isi ist so, wie sie ist. Sie hat Spaß auf der Bühne, nimmt die Leute mit und das macht eine so gute Künstlerin aus", lobte der ehemalige Pizzabäcker.
Dass es tatsächlich zum gemeinsamen "OMG"-Auftritt kam, war lange fraglich. Pietro erklärte dazu: "Eine Stunde vorher habe ich gewusst, das ich in Dortmund singen kann. Vorher hatte ich viel Arbeit, aber wir haben es gepackt und es war mega!"
Isi zog am Ende des Ballermann-Familientreffens ebenfalls ein positives Fazit.
"Es war ein toller Abend, besser als ich es mir erträumt habe. So viele Minis unter uns Partyfreunden waren da, das berührte mein Herz", so die 34-jährige Blondine.
Die gemeinsamen Gesangsauftritte, wie zum Beispiel mit Pietro oder auch Marc Eggers ("Oberteil"), hätten ihr "viel bedeutet".
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/isi_glueck (Screenshot), Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa