Pietro Lombardi rechnet im Netz gnadenlos ab: Er kann nur diesen TV-Promi meinen

Köln - Pietro Lombardi fühlt sich hintergangen: Im Netz findet der 33-Jährige deutliche Worte, ohne dabei einen Namen zu nennen. Für seine Fans ist klar, wem die Abrechnung gilt!

Pietro Lombardi (33) wurde im Jahr 2011 durch seinen Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" berühmt.

Der "DSDS"-Gewinner von 2011 postete jüngst ein Foto von sich in seiner Instagram-Story und schrieb dazu die vielsagenden Worte: "Loyalität gegeben. Realität zurückbekommen. Willkommen im echten Leben. Manche wählen Reichweite über Loyalität."

Was genau vorgefallen ist, verrät Lombardi in seinem Statement zwar nicht, seine tiefe Enttäuschung ist jedoch auch so in jedem seiner Buchstaben spürbar. Klar ist aber auch, dass die Gerüchteküche seitdem geradezu überkocht.

Ein Name wird von den Fans des ehemaligen Pizzabäckers und Swarovski-Steinlegers aus Karlsruhe dabei immer wieder in die Kommentarspalten seiner neuesten Beiträge gespült: Stefano Zarrella. Und das nicht ohne Grund …

Nur wenige Stunden vor Pietros knallharter Aussage hatte der 35-jährige Food-Influencer aus Köln ein neues Koch-Video auf seinem Kanal hochgeladen. Seine prominenten Gäste darin sind ausgerechnet Pietros Ex-Frau Sarah Engels (33) und ihr Ehemann Julian (32).