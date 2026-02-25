Pietro Lombardi rechnet im Netz gnadenlos ab: Er kann nur diesen TV-Promi meinen
Köln - Pietro Lombardi fühlt sich hintergangen: Im Netz findet der 33-Jährige deutliche Worte, ohne dabei einen Namen zu nennen. Für seine Fans ist klar, wem die Abrechnung gilt!
Der "DSDS"-Gewinner von 2011 postete jüngst ein Foto von sich in seiner Instagram-Story und schrieb dazu die vielsagenden Worte: "Loyalität gegeben. Realität zurückbekommen. Willkommen im echten Leben. Manche wählen Reichweite über Loyalität."
Was genau vorgefallen ist, verrät Lombardi in seinem Statement zwar nicht, seine tiefe Enttäuschung ist jedoch auch so in jedem seiner Buchstaben spürbar. Klar ist aber auch, dass die Gerüchteküche seitdem geradezu überkocht.
Ein Name wird von den Fans des ehemaligen Pizzabäckers und Swarovski-Steinlegers aus Karlsruhe dabei immer wieder in die Kommentarspalten seiner neuesten Beiträge gespült: Stefano Zarrella. Und das nicht ohne Grund …
Nur wenige Stunden vor Pietros knallharter Aussage hatte der 35-jährige Food-Influencer aus Köln ein neues Koch-Video auf seinem Kanal hochgeladen. Seine prominenten Gäste darin sind ausgerechnet Pietros Ex-Frau Sarah Engels (33) und ihr Ehemann Julian (32).
Fans von Pietro Lombardi knöpfen sich Stefano Zarrella vor
In fröhlicher Runde zaubert das Trio gemeinsam ein Pasta-Gericht mit reichlich Avocado und scheint dabei jede Menge Spaß zu haben, wie diverse Storys des jüngeren Bruders von TV-Moderator Giovanni Zarrella (47) beweisen.
Dass sich Stefano nun ausgerechnet mit Sarah zeigt, bringt die Lombi-Fans gehörig auf die Palme. In einem Kommentar zu dem besagten Video heißt es beispielsweise: "Auf jeden Fall sehr loyal gegenüber Pietro Lombardi. 'Nen Bro für Klicks verkauft. Traurig'!"
Spätestens seit der Trennung im Oktober 2016 nach fünf Jahren Beziehung und drei Jahren Ehe gilt das Verhältnis der Sängerin zu ihrem ersten Ehemann als angespannt. Immer wieder tragen die beiden ihre Streite über die sozialen Medien in die Öffentlichkeit - Anwaltsschreiben inklusive.
Auch wenn Pietro in seinem "Reichweite über Loyalität"-Statement keinen Namen nennt, sprechen die Indizien dafür, dass er damit seinen (Ex-?) Kumpel Stefano gemeint haben könnte.
Erst vor wenigen Tagen hatte der Cappy-Träger in einem Podcast betont, dass Oliver Pocher (47) sein einzig wahrer Freund in dem Business sei. Nur von dem Comedian wurde er nach eigener Aussage bislang noch nie enttäuscht.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa