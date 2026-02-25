Pietro Lombardi lässt nicht locker und teilt erneut aus: "Wichtiger als wahre Loyalität!"

Köln - Pietro Lombardi lässt nicht locker: Der Sänger hat zuletzt mit einem kryptischen Post über Loyalität für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat der 33-Jährige sogar nochmal nachgelegt.

Pietro Lombardi (33) hat mit einer weiteren Instagram-Story für Aufsehen gesorgt. © Bildmontage: Joerg Carstensen/dpa

"Ich meine es genau so, wie ich es gesagt hab. Es gibt Menschen für die sind Reichweite, Fame und Klicks wichtiger als wahre Loyalität!", poltert der einstige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" in einer Fragerunde auf seinem Instagram-Kanal.

Der dreifache Vater stehe morgens auf und wisse, dass er immer loyal sei. Pietro könne aber nicht von jedem verlangen, dass er die gleichen Werte habe wie er.

Ein deutlicher Seitenhieb in Richtung Kumpel Stefano Zarrella? Der 35-jährige Food-Influencer hatte auf seinem Instagram-Kanal ein neues Koch-Video hochgeladen, in dem niemand Geringeres als Pietros Ex-Frau Sarah Engels (33) und ihr Ehemann Julian (32) die "Hauptrollen" spielen.

Dort sieht man, wie Stefano kocht und das Ehepaar zu Sarahs neuem Song "Fire", mit dem sie beim deutschen Vorentscheidung des Eurovision Song Contest antreten wird, tanzt.