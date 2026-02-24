Tiefe Sehnsucht bei Pietro Lombardi: Kann er sich diesen Traum noch erfüllen?
Köln - Eigentlich lebt Pietro Lombardi (33) ein Leben, von dem viele Menschen nur träumen. Jetzt hat der Sänger aber still und heimlich verraten, dass er sich einen Traum trotz aller Erfolge bis heute habe nie erfüllen können.
DSDS-Sieg, Promi-Status, jede Menge Kohle auf dem Konto und außerdem noch drei gesunde Söhne - normalerweise hat "Pie" alles, um sich zurückzulehnen und das Leben zu genießen.
Auf eine große Sehnsucht hat der Ex von Laura Maria Rypa (30) bislang aber schmerzhaft verzichten müssen, wie er seiner Fangemeinde am Montag über Instagram entsprechend erklärte.
Tatsächlich träume er seit Jahren von einer Teilnahme bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert".
"Das ist mein größter Traum gewesen, 'Sing meinen Song' mitzumachen, aber [...] vielleicht irgendwann mal", wagte der Kellernachbar von Oliver Pocher (47) einen Blick in die Glaskugel.
Überhaupt erst zum Thema geworden ist "Sing meinen Song" durch die verkündete Teilnahme von Giovanni Zarrella (47), einem seiner besten Kumpels. Verspürt der Pizzabäcker aus Kindheitstagen deshalb so etwas wie Neid?
Klares Statement von Pietro Lombardi
Seinen klaren Aussagen zufolge offenbar nicht. "Ich freue mich extrem für ihn", klärte er seine Fans auf. Er freue sich auf den TV-Start der neuen Staffel und auf die Darbietungen seines Freundes.
"Ich denke, das wird gut und das wird er sehr, sehr gut machen. Beziehungsweise weiß ich das." Heißt im Klartext: "Pie" weiß, wie Giovanni bei "Sing meinen Song" abgeschnitten hat. Verraten darf er jedoch nichts.
Bereits seit mehreren Jahren zählt Giovanni zum engsten Freundeskreis des Karlsruhers. "Giovanni ist Freund und Familie gleichzeitig", stellte "Pie" in seiner Dokumentation "Pietro Lombardi: Familie - Glaube - Liebe" vor vier Jahren klar.
Auch Giovanni freut sich über die innige Freundschaft zu Pietro und weiß, dass er sich immer auf ihn verlassen kann. "Wir gönnen einander, immer etwas größer noch als der andere zu sein und zu werden, weil wir uns nie hängen lassen würden."
Bei "Sing meinen Song" ist Giovanni auf sich allein gestellt. Den offiziellen TV-Start hält Heimatsender VOX noch geheim.
Titelfoto: RTLZWEI/RTLZWEI/obs