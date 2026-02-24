Tiefe Sehnsucht bei Pietro Lombardi: Kann er sich diesen Traum noch erfüllen?

Köln - Eigentlich lebt Pietro Lombardi (33) ein Leben, von dem viele Menschen nur träumen. Jetzt hat der Sänger aber still und heimlich verraten, dass er sich einen Traum trotz aller Erfolge bis heute habe nie erfüllen können.

Auch abseits der TV-Kameras verbringen Giovanni Zarrella (47, l.) und Pietro Lombardi (33) gerne Zeit miteinander. © Imago / Jan Huebner

DSDS-Sieg, Promi-Status, jede Menge Kohle auf dem Konto und außerdem noch drei gesunde Söhne - normalerweise hat "Pie" alles, um sich zurückzulehnen und das Leben zu genießen.

Auf eine große Sehnsucht hat der Ex von Laura Maria Rypa (30) bislang aber schmerzhaft verzichten müssen, wie er seiner Fangemeinde am Montag über Instagram entsprechend erklärte.

Tatsächlich träume er seit Jahren von einer Teilnahme bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert".

"Das ist mein größter Traum gewesen, 'Sing meinen Song' mitzumachen, aber [...] vielleicht irgendwann mal", wagte der Kellernachbar von Oliver Pocher (47) einen Blick in die Glaskugel.

Überhaupt erst zum Thema geworden ist "Sing meinen Song" durch die verkündete Teilnahme von Giovanni Zarrella (47), einem seiner besten Kumpels. Verspürt der Pizzabäcker aus Kindheitstagen deshalb so etwas wie Neid?