25.06.2023 11:44 847 Laura Maria Rypa will "verstörende Bilder" nicht zeigen: "Möchte ich Deutschland nicht antun"

Immer wieder foppen sich Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi. Dies zeigen sie auch gerne in ihren Instagram-Storys. So auch an diesem Sonntagmorgen.

Von Florian Fischer

Köln - Immer wieder foppen sich Laura Maria Rypa (27) und ihr Liebster Pietro Lombardi (30). Dies zeigen sie auch gern in ihren Instagram-Storys. So auch an diesem Sonntagmorgen. Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (30) hatten am heutigen Morgen einiges zu lachen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa Während Laura sich fertig machte, lag der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" noch im Bett. "Sexy Mama", sprach Pie seine Verlobte an, doch diese konnte nur mit dem Kopf schütteln. Dann wollte der Zweifach-Papa von ihr wissen, wie sie die Nacht fand. "Mir ist so schlecht, lass es jetzt sein", antwortete die 27-Jährige. Doch der Ex-Mann von Sarah Engels (30) ließ keine Ruhe: "Hää, sag doch wie die Nacht war." Kurz und knapp begegnete die Mama des kleinen Leano: "Angenehm." Pietro Lombardi Fan-Kritik trifft genervten Pietro Lombardi: "Warum weißt du als Vater nicht, dass..." Pietro fing an zu lachen und versuchte seinen knapp zwei Millionen Followern, den Hintergrund der Story zu erklären: "Aber ich sag euch ehrlich, Leute: heute hat die meine Füße gesehen. Eigentlich hast du die schon.. du hast meine Füße schon oft gesehen." Allerdings war dies wohl zu viel für seine Liebste. "Nee, heute bei Tageslicht zum ersten Mal. Sonst habe ich die immer im Dunkeln gefühlt", brach es aus Laura raus. Wieder musste der "DSDS"-Juror lachen und zudem wollte er wissen, ob seine Füße Ähnlichkeit mit einem Dinosaurier hätten. Pietro Lombardi präsentiert sich und Laura Maria Rypa bei Instagram Laura Maria Rypa zeigt ein Vergleichsbild zu Pietro Lombardis Füßen Wieder hatte die Influencerin eine krachende Antwort parat: "Baumstamm, aber hundert Jahre alt!" Deshalb wolle Pietro seine Füße nun pflegen und einen Pediküre-Termin wahrnehmen. Aber auch Laura wollte in ihrer eigenen Instagram-Story ihre knapp 795.000 Follower nochmals auf die Füße ihres Verlobten hinweisen. "Wenn ihr euch Pietros Story angeschaut habt, dann wollt ihr bestimmt wissen, wie seine Füße aussehen", fing die Ex-Freundin des ehemaligen Schalke-Profis Weston McKennie (24) an. Doch diese "verstörenden Bilder möchte ich Deutschland nicht antun", ergänzte sie und bildete zum Vergleich ein Bild in ihrer Story ein. "So könnt ihr euch Pietros Zehen vorstellen."

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa