Mega-Frust bei Pietro Lombardi: Sein Plan scheitert wegen lästigem Fehler - "F*ckt mich ab"

Pietro Lombardi (31) meldet sich in einer Instagram-Story gefrustet bei seinen Fans. © Montage: Instagram/Screenshot/Pietro Lombardi

"Immer wieder derselbe Scheiß", wettert der Verlobte von Laura Maria Rypa (27) in einer Story vor seinen rund zwei Millionen Follower drauflos.

Sichtlich frustriert fährt sich Pietro mit einer Hand durchs Gesicht und runzelt die Stirn, bevor er die Auflösung für seinen Ärger liefert.

Eigentlich wollte der DSDS-Juror auf seinem Profil einen kurzen Clip hochladen. So versorgt er seine Fans in den sozialen Netzwerken regelmäßig mit Gesangseinlagen, in denen er zum Beispiel bekannte Songs auf seine eigene Weise neu interpretiert.

In dem Fall, der nun Frust auslöst, wollte Pietro sein Reel hingegen mit einem eigenen Song unterlegen, doch das hatte drastische Konsequenzen! "Instagram hat mein Video gesperrt", erklärt der 31-Jährige in seiner Story zunächst ratlos, äußert dann aber einen Verdacht, woran es hapern könnte.