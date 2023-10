Pietro Lombardi rebelliert gegen eigenes Management: Reaktion auf seinen Alleingang ist heftig

Pietro Lombardi (31) hat eine Hörprobe zu seinem bislang unveröffentlichten Song "Mein Weg" geteilt. © Montage: Instagram/Screenshot/Pietro Lombardi

Auf seinem Instagram-Kanal versorgt Pietro seine rund zwei Millionen Follower regelmäßig mit musikalischen Einlagen. Nach diversen Song-Covers sowie kurzen Ausschnitten von seinen Live-Auftritten hat der DSDS-Star jetzt ein ganz besonderes Video geteilt.

In dem Clip ist der einstige "Phänomenal"-Chartstürmer in einer Wohnung vor einem geöffneten Fenster zu sehen. Mit ausladender Gestik beginnt er zu singen: "Ich will nur weg, ich bin allein, ich will nur noch frei sein. Wo soll mich dieser Weg hinführen? Ich weiß es nicht."

Die düster anmutenden Zeilen sind zunächst mit melodischen Klaviertönen unterlegt. Als Pietro den Refrain noch einmal wiederholt, verwandelt sich der Sound jedoch komplett und wird plötzlich von einem schnellen Beat geprägt.

Tatsächlich handelt es sich dabei um eine Hörprobe zu einem völlig neuen Song, der in dieser Form eigentlich nie in die Öffentlichkeit gelangen sollte. Pietros Management hat sich nämlich strikt gegen ein Release der Single ausgesprochen!