Nach Anschlag in München: Pietro Lombardi sagt Konzert ab - "Angst einfach zu groß"

München/Köln - Eigentlich hätte Pietro Lombardi (32) am Donnerstagabend in München ein großes Konzert gespielt. Angesichts des Anschlags durch einen 24 Jahre alten Mini-Fahrer entschied der Sänger, den Auftritt zu canceln.

Nachdem ein 24-Jähriger in München in eine Menschengruppe gerast ist, hat Pietro Lombardi ein großes Konzert in der Olympiahalle abgesagt. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi

Der "Cinderella"-Interpret hatte sich am Nachmittag mit ernster Miene bei seinen rund zwei Millionen Instagram-Fans gemeldet und rang sichtlich um Fassung, während er zu seinen Anhängern sprach.

"Ich bin schockiert, ich bin traurig und ich bin extrem wütend", erklärte der dreifache Vater, der heute Abend eigentlich das große Finale seiner Tour "Kapitel" in der Olympiahalle spielen wollte - nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt, an dem der junge Asylbewerber am Vormittag in eine Kundgebung der Gewerkschaft ver.di mit insgesamt rund 2500 Teilnehmern gerast war.

"Ich hab mich mit meinem Team und allen Verantwortlichen dafür entschieden, dieses Konzert heute nicht zu spielen", erklärte der Sänger angesichts des Anschlags, bei dem Dutzende Menschen verletzt wurden.

In München herrsche gegenwärtig große Trauer, während "Familien um das Leben ihrer Kinder bangen", schilderte Pie, der einen Auftritt in diesem Rahmen für unpassend hielt.