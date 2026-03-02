Nach ESC-Überraschung um Sarah Engels: Das sagt Ex Pietro Lombardi dazu

Köln - In einem packenden Herzschlagfinale um das deutsche Ticket für den " Eurovision Song Contest " hat sich am Wochenende Sarah Engels (33) gegen all ihre Konkurrenten durchgesetzt. Dazu hat auch Ex-Mann Pietro Lombardi (33) eine Meinung.

Sarah Engels (33) wird Deutschland am 16. Mai beim "ESC" in Wien vertreten. © Claudius Pflug/SWR - Südwestrundfunk/obs

Mehr als zwei Monate vor der Finalrunde in Wien haben die Fans endgültig Klarheit darüber, wer uns am 16. Mai in Österreich vertreten wird.

Dass es am Samstagabend ausgerechnet die Mutter seines ersten Sohnes geworden ist, freut sogar "Pie".

In einem Interview mit RTL erklärte der DSDS-Sieger von 2011 kurz und knapp, dass er Sarah "nichts Schlechtes" für das bis dato größte musikalische Abenteuer ihrer Karriere wünsche.

Der Einschätzung ihres Ex-Partners zufolge solle sich Sarah voll und ganz darauf konzentrieren, ihr eigenes Ding zu machen, und nicht allzu sehr auf die europäische Konkurrenz schielen.

Für den Dreifach-Champion der goldenen Schallplatte ist klar, dass am Ende die Zuschauer das Heft in der Hand haben, um über Erfolg oder Misserfolg zu entscheiden.