Nach Liebes-Aus mit Laura: Jetzt schwärmt Pietro Lombardi von dieser Blondine

Dortmund - Mit ihrer Party-Musik brachte Isi Glück (34) am Wochenende die Westfalenhalle in Dortmund zum Beben. Einer kam anschließend aus dem Schwärmen für die Blondine gar nicht mehr heraus: Pietro Lombardi (33)!

Pietro Lombardi (33) ist ein großer Fan von Ballermann-Star Isi Glück (34). © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Mit dem "DSDS"-Gewinner von 2011 hat die 34-Jährige in diesem Sommer den Malle-Hit "OMG" veröffentlicht. Und trotz eines prall gefüllten Terminkalenders ließ es sich der gebürtige Karlsruher nicht nehmen, den Song an diesem Tag gemeinsam mit Isi auf der Bühne zu performen.

Anschließend erklärte der Dreifach-Papa im exklusiven RTL-Interview vielsagend: "Isi ist wie eine Schwester für mich. Ich unterstütze sie immer gerne und sie mich."

Viel schöner hätte er seine Wertschätzung für die Wahl-Mallorquinerin wohl kaum ausdrücken können.

Ob ihr Ehemann angesichts dieser Äußerung hellhörig geworden ist? Carlos Lucio hatte sich mit der ganzen Familie ebenfalls unter die 8000 feierwütigen Gäste gemischt. Als echten Liebes-Kontrahenten wird der Unternehmer den "Bella Donna"-Interpreten aber wohl kaum ansehen.

Auch wenn dieser im Gespräch mit dem Kölner Privatsender noch mehr Süßholz für seine Partnerin raspelte, mit der er gerade erst den sechsten Hochzeitstag zelebriert hatte. Denn Pietro und Isi harmonieren nicht nur privat, sondern auch beruflich.