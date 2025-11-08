Nach Giftpfeilen: Jetzt spricht Pietro Lombardi Klartext

Köln - Zwischen Pietro Lombardi (33) und seiner langjährigen On-off-Partnerin Laura Maria Rypa (29) fliegen inzwischen die Giftpfeile. Doch jetzt beschwichtigt der Sänger die Situation.

Sänger Pietro Lombardi (33) hat versucht, die Situation mit seiner Ex-Verlobten zu beschwichtigen. © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Nachdem der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" die 29-Jährige dafür attackiert hatte, dass sie immer wieder betone, dass die Beziehung aus ist, rudert Pietro jetzt zurück.

Denn auch wenn sein Instagram-Post für sich spreche und er niemanden damit habe angreifen wollen, wolle er die ganze Sache nochmals klarstellen.

"Ich wollte niemanden angreifen. Ich wollte nur sagen, dass es jetzt auch mal gut ist und man uns beide mit diesem Thema in Ruhe lassen soll", verdeutlicht der gelernte Pizzabäcker gegenüber seinen rund zwei Millionen Anhängern bei Instagram.

Sowohl der Ex-"DSDS"-Juror als auch die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf hätten genug eigene Themen und manchmal brauche es auch Ruhe, damit die Zeit zeigen könne, was wirklich für die Zukunft bestimmt sei.

"Und ohne ständiges Fragen", zeigt sich der 33-jährige Dreifach-Vater genervt von den ganzen Diskussionen.