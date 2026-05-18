ESC-Auftritt von Sarah Engels: So schätzen Ex-Mann Pietro und Oliver Pocher ihre Chancen ein

Köln - Am Samstagabend singt Sarah Engels im ESC-Finale für Deutschland: Doch wie denkt eigentlich ihr Ex-Mann Pietro Lombardi (beide 33) über den Auftritt? Zusammen mit Kumpel Oliver Pocher (48) findet er deutliche Worte!

In ihrem Podcast sprechen Pietro Lombardi (33) und Oliver Pocher (48) diesmal über die deutschen Chancen beim diesjährigen "Eurovision Song Contest". © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wie geht die ganze Nummer aus und gönnst du es ihr?", will der Comedian in der neuen Podcast-Folge von "Die Patchwork Boys" von seinem Gegenüber wissen. "Ob ich ihr den Sieg gönne oder was gönne?", hakt Pietro nach. "Alles!", meint Pocher.

Der "DSDS"-Gewinner von 2011 denkt einen Moment nach, dann gibt er sich diplomatisch. "Am Ende ist es ja auch eine Leistung, dabei zu sein. Ich gönne ihr den besten Platz, der möglich ist für Deutschland", betont Lombardi. Man könne es aber "nicht einschätzen".

Natürlich hat auch Pocher eine Meinung zu Sarahs Chancen in Wien. Wer jetzt allerdings denkt, der Fünffach-Papa würde die Sängerin mit Giftpfeilen bombardieren, der irrt. Sogar das krasse Gegenteil ist der Fall.

"Also, ich glaube, wir werden mit Sarah definitiv nicht Letzter werden", stellt Olli klar. Bei 25 teilnehmenden Nationen sollte es für Deutschland mit Engels seiner Einschätzung nach durchaus für eine Platzierung "irgendwo im Mittelfeld" reichen.