Kommt es zum "DSDS"-Comeback? Mit diesen Sätzen macht Pietro Lombardi seinen Fans Hoffnung
Köln - Sehen wir Pietro Lombardi (33) schon bald wieder bei "Deutschland sucht den Superstar"? Mit neuesten Aussagen lässt der einstige Gewinner jetzt aufhorchen.
Hintergrund ist die Tatsache, dass der diesjährige Sieger, Menowin Fröhlich (38), trotz seines Finaleinzuges im Jahr 2010 erneut in der 22. Staffel teilnehmen durfte, was Pietro harsch kritisierte.
Denn eigentlich sei es gang und gäbe bei der RTL-Castingshow gewesen, dass Kandidaten, die es bereits in die Liveshows geschafft hätten, nicht nochmals am Wettbewerb teilnehmen dürfen.
Doch anscheinend haben sich die Regeln geändert, was auch den früheren Pizzabäcker auf den Plan bringt. "Vielleicht mache ich auch mit", denkt der Sänger im Podcast "Patchwork Boys" laut über ein Comeback nach.
Sein Gesprächspartner Oliver Pocher (47) findet den Gedankengang seines Kumpels spannend. "Ja, mach mal mit", animiert der Kölner Comedian Pietro zu einer erneuten Teilnahme.
Allerdings äußert der bekennende Fan des Karlsruher SC auch Bedenken an der Regel-Änderung. "Es wird wirklich spannend. Es kann sein, dass nächstes Jahr die Top 10 die Top 10 von 2012 ist", glaubt Pietro.
"DSDS"-Ikone Dieter Bohlen offen für Pietros und Olis Vorschlag
Und auch "DSDS"-Legende Dieter Bohlen (72) scheint dem Vorhaben etwas abgewinnen zu können.
Denn während des Finales am vergangenen Wochenende hatte der Poptitan für die neue Castingrunde verkündet: "Rein theoretisch kann jeder kommen. Auch die Ex-Gewinner."
Das sei zwar der Vorschlag von Oli und Pietro gewesen, doch der 47-jährige Komiker finde es gut, "dass Dieter darauf eingegangen ist".
Dabei sei das Ganze nur ein Gag gewesen und das Duo habe nur gesagt, dass es ja eine Allstars-Staffel geben könne.
"Jetzt sollen alle mitmachen", zeigt sich der Ex-Mann von Amira Aly (33) allerdings verwundert.
Eine Rückkehr von Pietro auf einen Juroren-Posten für die 23. Staffel ist allerdings ausgeschlossen.
RTL hatte kürzlich schon bekanntgegeben, dass alles beim Alten bleibt. Neben Dieter Bohlen werden also wieder Ballermann-Sängerin Isi Glück (35) und Rapper Bushido (47) ihren Daumen heben oder senken.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa