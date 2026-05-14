Kommt es zum "DSDS"-Comeback? Mit diesen Sätzen macht Pietro Lombardi seinen Fans Hoffnung

Köln - Sehen wir Pietro Lombardi (33) schon bald wieder bei " Deutschland sucht den Superstar "? Mit neuesten Aussagen lässt der einstige Gewinner jetzt aufhorchen.

Pietro Lombardi (33) schließt ein Comeback bei "Deutschland sucht den Superstar" nicht mehr aus. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Hintergrund ist die Tatsache, dass der diesjährige Sieger, Menowin Fröhlich (38), trotz seines Finaleinzuges im Jahr 2010 erneut in der 22. Staffel teilnehmen durfte, was Pietro harsch kritisierte.

Denn eigentlich sei es gang und gäbe bei der RTL-Castingshow gewesen, dass Kandidaten, die es bereits in die Liveshows geschafft hätten, nicht nochmals am Wettbewerb teilnehmen dürfen.

Doch anscheinend haben sich die Regeln geändert, was auch den früheren Pizzabäcker auf den Plan bringt. "Vielleicht mache ich auch mit", denkt der Sänger im Podcast "Patchwork Boys" laut über ein Comeback nach.

Sein Gesprächspartner Oliver Pocher (47) findet den Gedankengang seines Kumpels spannend. "Ja, mach mal mit", animiert der Kölner Comedian Pietro zu einer erneuten Teilnahme.

Allerdings äußert der bekennende Fan des Karlsruher SC auch Bedenken an der Regel-Änderung. "Es wird wirklich spannend. Es kann sein, dass nächstes Jahr die Top 10 die Top 10 von 2012 ist", glaubt Pietro.