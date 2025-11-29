 622

Pietro Lombardi schießt nach "lächerlichen und absolut respektlosen" Aussagen zurück

Nachdem Rapper Bushido und Anna-Maria Ferchichi jüngst ihre Trennung bekannt gegeben haben, meldete sich nun auch Sänger Pietro Lombardi zu Wort.

Von Laura Miemczyk

Köln - Nachdem Rapper Bushido (47) und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) in dieser Woche überraschend ihre Trennung bekannt gegeben haben, meldete sich nun auch Sänger Pietro Lombardi (33) öffentlich zu Wort - und schoss scharf gegen das Ex-Paar!

Pietro Lombardi (33) konnte sich nach Bekanntgabe der Trennung von Rapper Bushido (47) und dessen Frau Anna-Maria (44) einen öffentlichen Seitenhieb nicht verkneifen.
Pietro Lombardi (33) konnte sich nach Bekanntgabe der Trennung von Rapper Bushido (47) und dessen Frau Anna-Maria (44) einen öffentlichen Seitenhieb nicht verkneifen.  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Erst öffentlich über unsere Beziehung sprechen und hetzen und jetzt diese Nachricht. Karma" - mit diesem Seitenhieb hatte Pietro am Freitag ein längeres Statement eingeleitet, das er in seiner Instagram-Story mit seinen rund zwei Millionen Followern geteilt hatte und in dem er die Trennung von Bushido und Anna-Maria nach 13 Jahren Ehe ausführlich kommentierte.

Sich in Dinge einzumischen, die ihn eigentlich nichts angingen, sei nicht seine Art, wie der Sänger betonte, "aber in diesem Fall wurde auf eine lächerliche und absolut respektlose Art über uns gesprochen".

Mit "uns" meinte der Sänger wohl seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (29) und sich selbst und spielte damit vermutlich auf seine eigene Trennung an, die inzwischen schon einige Wochen zurückliegt.

Pietro Lombardi bangt um seine Gesundheit: Das sagen die Ärzte
Pietro Lombardi Pietro Lombardi bangt um seine Gesundheit: Das sagen die Ärzte

In ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln" hatte Anna-Maria damals den öffentlichen Umgang "der Lombardis" mit der Trennung kritisiert und unter anderem gelästert: "Und dann müssen sich die neuen Partner noch einmischen, wo ich mir denke: 'Echt jetzt? Brauchst du das so sehr?'"

Nach 13 Jahren steht die Ehe von Anna-Maria Ferchichi (44) und Rapper Bushido (47) vor dem Aus. Das Paar lebt bereits seit längerer Zeit getrennt.
Nach 13 Jahren steht die Ehe von Anna-Maria Ferchichi (44) und Rapper Bushido (47) vor dem Aus. Das Paar lebt bereits seit längerer Zeit getrennt.  © Fabian Sommer/dpa
Auf seinem Instagram-Kanal meldete sich Pietro (33) am Freitag mit deutlichen Worten zur Ferchichi-Trennung.
Auf seinem Instagram-Kanal meldete sich Pietro (33) am Freitag mit deutlichen Worten zur Ferchichi-Trennung.  © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Instagram/pietrolombardi

Pietro Lombardi appelliert für mehr Respekt: "Urteilt niemals über andere Beziehungen"

Pietro Lombardi (33) und seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (29) gehen seit August 2025 (endgültig) getrennte Wege.
Pietro Lombardi (33) und seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (29) gehen seit August 2025 (endgültig) getrennte Wege.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Nun folgte seitens Pietro also die verbale Retourkutsche. "Keine Beziehung ist perfekt, auch eure nicht. Deshalb sollte man niemals über andere Beziehungen urteilen", teilte der Kölner in seinem jüngsten Statement aus.

Pietro hatte aber nicht nur Kritik für Anna-Maria und Bushido übrig, sondern fand auch tröstende Worte für die siebenfachen Eltern, die mit ihren Kindern vor rund drei Jahren nach Dubai ausgewandert waren.

"Trotzdem wünsche ich keinem Paar eine Trennung, auch euch beiden nicht. Für eure wundervollen Kinder wünsche ich euch, dass ihr alles dafür tut, zusammenzubleiben. [...] Ihr schafft das schon."

Nach Giftpfeilen: Jetzt spricht Pietro Lombardi Klartext
Pietro Lombardi Nach Giftpfeilen: Jetzt spricht Pietro Lombardi Klartext

Dem Rest seiner Community gab Pie am Ende noch einen gut gemeinten Rat mit auf den Weg. "Urteilt niemals über andere Beziehungen, besonders dann nicht, wenn ihr die Hintergründe nicht kennt. Respekt bedeutet, sich zurückzuhalten, wenn man nicht weiß, was wirklich ist", so der ehemalige "DSDS"-Juror.

Titelfoto: Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Fabian Sommer/dpa

Mehr zum Thema Pietro Lombardi: