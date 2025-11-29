Pietro Lombardi schießt nach "lächerlichen und absolut respektlosen" Aussagen zurück
Köln - Nachdem Rapper Bushido (47) und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) in dieser Woche überraschend ihre Trennung bekannt gegeben haben, meldete sich nun auch Sänger Pietro Lombardi (33) öffentlich zu Wort - und schoss scharf gegen das Ex-Paar!
"Erst öffentlich über unsere Beziehung sprechen und hetzen und jetzt diese Nachricht. Karma" - mit diesem Seitenhieb hatte Pietro am Freitag ein längeres Statement eingeleitet, das er in seiner Instagram-Story mit seinen rund zwei Millionen Followern geteilt hatte und in dem er die Trennung von Bushido und Anna-Maria nach 13 Jahren Ehe ausführlich kommentierte.
Sich in Dinge einzumischen, die ihn eigentlich nichts angingen, sei nicht seine Art, wie der Sänger betonte, "aber in diesem Fall wurde auf eine lächerliche und absolut respektlose Art über uns gesprochen".
Mit "uns" meinte der Sänger wohl seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (29) und sich selbst und spielte damit vermutlich auf seine eigene Trennung an, die inzwischen schon einige Wochen zurückliegt.
In ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln" hatte Anna-Maria damals den öffentlichen Umgang "der Lombardis" mit der Trennung kritisiert und unter anderem gelästert: "Und dann müssen sich die neuen Partner noch einmischen, wo ich mir denke: 'Echt jetzt? Brauchst du das so sehr?'"
Pietro Lombardi appelliert für mehr Respekt: "Urteilt niemals über andere Beziehungen"
Nun folgte seitens Pietro also die verbale Retourkutsche. "Keine Beziehung ist perfekt, auch eure nicht. Deshalb sollte man niemals über andere Beziehungen urteilen", teilte der Kölner in seinem jüngsten Statement aus.
Pietro hatte aber nicht nur Kritik für Anna-Maria und Bushido übrig, sondern fand auch tröstende Worte für die siebenfachen Eltern, die mit ihren Kindern vor rund drei Jahren nach Dubai ausgewandert waren.
"Trotzdem wünsche ich keinem Paar eine Trennung, auch euch beiden nicht. Für eure wundervollen Kinder wünsche ich euch, dass ihr alles dafür tut, zusammenzubleiben. [...] Ihr schafft das schon."
Dem Rest seiner Community gab Pie am Ende noch einen gut gemeinten Rat mit auf den Weg. "Urteilt niemals über andere Beziehungen, besonders dann nicht, wenn ihr die Hintergründe nicht kennt. Respekt bedeutet, sich zurückzuhalten, wenn man nicht weiß, was wirklich ist", so der ehemalige "DSDS"-Juror.
