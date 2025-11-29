Pietro Lombardi schießt nach "lächerlichen und absolut respektlosen" Aussagen zurück

Köln - Nachdem Rapper Bushido (47) und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) in dieser Woche überraschend ihre Trennung bekannt gegeben haben, meldete sich nun auch Sänger Pietro Lombardi (33) öffentlich zu Wort - und schoss scharf gegen das Ex-Paar!

Pietro Lombardi (33) konnte sich nach Bekanntgabe der Trennung von Rapper Bushido (47) und dessen Frau Anna-Maria (44) einen öffentlichen Seitenhieb nicht verkneifen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Erst öffentlich über unsere Beziehung sprechen und hetzen und jetzt diese Nachricht. Karma" - mit diesem Seitenhieb hatte Pietro am Freitag ein längeres Statement eingeleitet, das er in seiner Instagram-Story mit seinen rund zwei Millionen Followern geteilt hatte und in dem er die Trennung von Bushido und Anna-Maria nach 13 Jahren Ehe ausführlich kommentierte.

Sich in Dinge einzumischen, die ihn eigentlich nichts angingen, sei nicht seine Art, wie der Sänger betonte, "aber in diesem Fall wurde auf eine lächerliche und absolut respektlose Art über uns gesprochen".

Mit "uns" meinte der Sänger wohl seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (29) und sich selbst und spielte damit vermutlich auf seine eigene Trennung an, die inzwischen schon einige Wochen zurückliegt.

In ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln" hatte Anna-Maria damals den öffentlichen Umgang "der Lombardis" mit der Trennung kritisiert und unter anderem gelästert: "Und dann müssen sich die neuen Partner noch einmischen, wo ich mir denke: 'Echt jetzt? Brauchst du das so sehr?'"