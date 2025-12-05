So würde Pietro Lombardi auf einen neuen Freund von Laura reagieren
Köln - Hat Pietro Lombardi mit Laura Maria Rypa (29) etwa komplett abgeschlossen? Eine aktuelle Aussage des 33-jährigen Sängers im Netz lässt diesbezüglich jetzt mächtig aufhorchen!
Im August 2025 gaben der "DSDS"-Gewinner von 2011 und die Influencerin aus Düsseldorf überraschend ihre nunmehr siebte Trennung bekannt. Beide hätten sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt, so die offizielle Begründung.
Während Laura mit Kind und Kegel inzwischen das gemeinsam gekaufte Haus bezogen hat, scheint Pietro noch immer im Keller von Kumpel Oliver Pocher (47) zu hausen. Viele Fans hofften lange auf ein Liebescomeback, doch dieses erscheint in weite Ferne gerückt.
Im Rahmen einer kleinen Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von dem 33-Jährigen wissen, ob es ihn stören würde, wenn die Mutter seiner zwei jüngsten Kinder einen neuen Mann an ihrer Seite hätte.
Pietro hat darauf eine sehr ehrliche und vielleicht auch überraschende Antwort parat: "Nein, würde mich nicht stören. Warum auch?", erklärte der frühere Pizzabäcker in aller Deutlichkeit.
Dating für Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi derzeit kein Thema
Flankiert von einem Lachsmiley fügte er dann noch vielsagend hinzu: "Wenn die Person ihr guttut - super!" Tatsächlich scheint Pietro mit dem Gedanken, bald seinen Nachfolger an der Seite der 29-Jährigen zu sehen, sehr entspannt umzugehen.
Seine Haltung zeigt: Auch nach einer schmerzhaften Trennung ist ein respektvoller und wohlwollender Umgang möglich. Für die beiden stehen zunächst einmal die gemeinsamen Kinder Leano Romeo (2) und Amelio Elija (1) im Mittelpunkt.
Aktuell scheint Dating für Laura tatsächlich kein Thema zu sein. Anfang Oktober hatte die Blondine auf ihrem Kanal noch klargestellt, dass ein neuer Mann für sie gerade absolut nicht im Raum stehe: "Das möchte ich auch gar nicht!", erklärte sie dazu.
Und auch für Pietro hat die Suche nach einer neuen Partnerin derzeit keine Priorität. "Ich bin in keiner Beziehung", hatte der Entertainer erst kürzlich gegenüber seiner Community deutlich klargestellt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot), Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa