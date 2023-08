Patchwork-Krieg geht weiter: Pietro Lombardi schießt erneut gegen Julian Engels

Der 31-Jährige wollte den vermeintlichen Angriff des früheren Fußballprofis nicht auf sich sitzen lassen. "Du sagst in deinem Post 'ich hab Besseres zu tun, als mir deine Sachen anzuhören'. Lasse ich stehen. So, dann sagst du, ich brauche Schlagzeilen. Bruder, als ich Schlagzeilen hatte, warst du noch in der A-Jugend Fußball spielen."

"Ich hab gesagt, wenn du sie nicht herausnimmst und wir Nachrichten kriegen, dann werden wir was dazu sagen. Ich hab ganz höflich und sachlich das gesagt, ohne jemanden anzugreifen", so der "Cinderella-Interpret weiter.

Sarah Engels (30) nahm ihren Gatten in Schutz. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/sarellax3

"Ich habe nur mich geschützt und meine Frau. Dass es eben nicht so ist, wie man es sagt", erklärt der zweifache Vater der dann noch eine Spitze an den 30-Jährigen verteilt: "Dann sagst du, ich mache Sachen auf Kosten der Kids. Zeige ich meine Kinder öffentlich, oder du? Stell dir die Frage selber. Thema zu."

Dann gab es aber noch versöhnliche Worte vom "DSDS"-Juror: "Lass uns respektvoll miteinander umgehen und für Alessio da sein. Das reicht auch."

Eine, die sich bis dahin noch gar nicht geäußert hatte, war Pietros Ex-Frau Sarah, die dann aber auf Instagram auch etwas loswerden wollte. Denn die Story ihres Mannes wäre in keinem Fall gegen irgendjemanden gerichtet oder sollte irgendeiner Form angreifend sein.

Dennoch habe man sich bereits persönlich entschuldigt und auch erklärt, dass Julian nicht einmal den geringsten Ansatz hatte, damit auf irgendetwas hinzudeuten.

Dann goss sie jedoch nochmals Öl ins Feuer: "Das Thema war also bereits geklärt. Verstehe daher nicht, wieso man das nun so in der Öffentlichkeit austragen muss oder beleidigend wird", so die ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmerin.