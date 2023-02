Pfundskerl Pietro Lombardi: So irre hat er in Lauras Schwangerschaft zugenommen!

Pietro Lombardi (30) hat während der Schwangerschaft seiner Verlobten, Laura Maria Rypa (27), satte zehn bis zwölf Kilogramm zugelegt. © Instagram/pietrolombardi (Screenshots, Bildmontage)

Der "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner aus dem Jahr 2011 und die Influencerin aus Düsseldorf schweben seit gut einem Monat im Elternglück. Die Geburt des kleinen Leano Romeo krönte im Januar die durchaus turbulente Beziehungsgeschichte des bekannten Paares.

Schon in der Vergangenheit hatte Pietro immer wieder mit dem Jo-Jo-Effekt zu kämpfen gehabt. Noch im April vergangenen Jahres gab er an, "so dick wie nie" zu sein. Damals war die Rede von rund 106 Kilogramm, die der Ex-Mann von Sarah Engels (30) auf die Waage brachte.

Mit viel Fließ und Schweiß ließ er anschließend kräftig die Pfunde purzeln, doch die Gravidität seiner zukünftigen Ehefrau machte ihm erneut einen Strich durch die Rechnung.

Pietro wurde Co-schwanger! Im Interview mit RTL verriet der gebürtige Karlsruher nun, wie es so weit kommen konnte. Gleichzeitig sagte er den überzähligen Kilos erneut den Kampf an.

"Ich bin ehrlich, ich glaube ich habe zehn oder zwölf Kilo zugenommen", offenbarte der frühere Pizzabäcker unverblümt.