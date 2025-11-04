Pietro Lombardi bangt um seine Gesundheit: Das sagen die Ärzte

Köln - Aufgrund gesundheitlicher Probleme ließ sich Pietro Lombardi (33) zuletzt in einer Klinik durchchecken. Im Netz sprach der Sänger jetzt offen über die Ergebnisse.

Sänger Pietro Lombardi (33) sorgt sich um seine Gesundheit. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

In der vergangenen Woche war der Ex-Verlobte von Influencerin Laura Maria Rypa (29) nachts mit akuter Atemnot aufgewacht und hatte sogar Angst zu ersticken, wie er später auf Instagram offenbarte.

Die Ursache für den besorgniserregenden Vorfall bleibt allerdings auch knapp eine Woche später noch rätselhaft. "Eine Diagnose gab es nicht wirklich", erklärte Pietro nun persönlich im Rahmen eines Livestreams auf Twitch.

Er sei von den Medizinern im Krankenhaus zwar umfassend untersucht worden, physische Gründe für das Geschehene wurden dabei aber nicht festgestellt. Unmittelbar nach seiner Horror-Nacht hatte der dreifache Familienvater noch eine Panikattacke vermutet.

Belegbar sei das aus ärztlicher Sicht allerdings nicht. "Für eine Panikattacke, wenn es eine war, gibt es keine Diagnose", stellte der ehemalige Pizzabäcker gegenüber der Netz-Gemeinde klar.