Pietro Lombardi bangt um seine Gesundheit: Das sagen die Ärzte
Köln - Aufgrund gesundheitlicher Probleme ließ sich Pietro Lombardi (33) zuletzt in einer Klinik durchchecken. Im Netz sprach der Sänger jetzt offen über die Ergebnisse.
In der vergangenen Woche war der Ex-Verlobte von Influencerin Laura Maria Rypa (29) nachts mit akuter Atemnot aufgewacht und hatte sogar Angst zu ersticken, wie er später auf Instagram offenbarte.
Die Ursache für den besorgniserregenden Vorfall bleibt allerdings auch knapp eine Woche später noch rätselhaft. "Eine Diagnose gab es nicht wirklich", erklärte Pietro nun persönlich im Rahmen eines Livestreams auf Twitch.
Er sei von den Medizinern im Krankenhaus zwar umfassend untersucht worden, physische Gründe für das Geschehene wurden dabei aber nicht festgestellt. Unmittelbar nach seiner Horror-Nacht hatte der dreifache Familienvater noch eine Panikattacke vermutet.
Belegbar sei das aus ärztlicher Sicht allerdings nicht. "Für eine Panikattacke, wenn es eine war, gibt es keine Diagnose", stellte der ehemalige Pizzabäcker gegenüber der Netz-Gemeinde klar.
Pietro Lombardi geht es nach Klinik-Aufenthalt wieder besser
Auch die Auswertungen diverser Tests hätten zu keinem aufklärenden Ergebnis geführt. Es gebe aus Sicht der Spezialisten keinerlei Anhaltspunkte für eine organische Ursache seiner Atemnot.
Nachdem er sich in die Klinik begeben hatte, war bei dem "Cinderella"-Interpreten zwar zunächst ein alarmierend hoher Blutdruck festgestellt worden, doch auch diesbezüglich gibt es Entwarnung: "Die Werte sind jetzt wieder normal."
Abschließend versicherte Pietro seinen Fans, dass er sich wieder besser fühle. Insgesamt machte er im Stream auch einen gefassteren Eindruck, als noch vor wenigen Tagen.
Die Tatsache, nicht genau zu wissen, was passiert ist, fällt ihm allerdings schwer.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa