Keine Bude für Pietro? Sänger hofft auf Wohnung durch Hilfe von Fans

Köln - Wohnungssuche kann nerven und selbst Promis wie Pietro Lombardi (33) sind davor nicht gefeit. Nach der Trennung von Laura Maria Rypa (29) im August ist der Sänger aktuell auf der Suche nach einem eigenen Heim in Köln oder Umgebung.

Pietro Lombardi (33) ist aktuell auf Wohnungssuche. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie viele andere auch geht Pietro den Weg über Social Media.

In seiner Instagram-Story schrieb er kürzlich offen: "Ihr wisst, meine aktuelle Wohnungssituation ist auf Dauer echt schwierig. 35 qm mit drei Kids (auch wenn sie nicht jeden Tag da sind) ist einfach zu klein. Deshalb suche ich dringend eine Wohnung zur Miete in Köln oder Umgebung."

Seine Wunschliste ist klar: Einziehen sollte möglichst sofort möglich sein, 80 bis 120 Quadratmeter und drei Zimmer wären optimal.

Ein Balkon oder eine Terrasse wäre schön, muss aber nicht sein. Über das Budget schweigt der 30-Jährige, für den erfolgreichen Musiker dürfte das aber kein Problem sein.

Zum Vergleich: Der durchschnittliche Mietpreis in Köln lag laut Immo Scout24 im dritten Quartal 2025 bei 12,88 Euro pro Quadratmeter - für 120 qm wären das rund 1545 Euro im Monat.