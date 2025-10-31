Pietro Lombardi im Krankenhaus! Was steckt wirklich hinter Luftnot?
Köln - Jetzt scheint alles Schlag auf Schlag zu gehen! Nur Stunden nach seinen Erzählungen rund um seinen Gesundheitszustand ist Sänger Pietro Lombardi (33) im Krankenhaus gelandet.
Erst im Laufe des Donnerstags hatte sich der ehemalige DSDS-Juror bei seiner Community gemeldet und darüber berichtet, dass er in der Vornacht Angst hatte zu ersticken.
"Der Moment, wenn du mitten in der Nacht aufwachst, keine Luft kriegst und dich einfach übergeben musst", schrieb der Ex von Laura Maria Rypa (29) passend dazu.
Jetzt der nächste Schock! "Pie" liegt im Krankenhaus, angeschlossen an sämtliche farbige Kabel und mit einer Krankenhaus-Bettdecke bedeckt. "Danke für die ganzen Nachrichten, bin zur Untersuchung im Krankenhaus", schreibt der Dreifach-Papa zu einer Momentaufnahme.
Sich seinen Fans zeigen will Pietro offenbar nicht - statt wie gewohnt zeigt der Sänger lediglich seine blanke Schulter. Grund zur Sorge soll ihm zufolge aber nicht bestehen. "Alles gut", schreibt der 33-Jährige.
Pietro Lombardi spart mit weiteren Details
Nähere Informationen gibt der Halbitaliener nicht preis. Auch nicht, ob er womöglich über Nacht im Krankenhaus bleiben müsse.
Der Pizzabäcker längst vergangener Tage hatte am Donnerstagmorgen berichtet, dass ihn die Luftnot völlig aus dem Nichts getroffen habe und er nicht wisse, was es sei.
"Ich hatte für einen kurzen Moment echt innerlich Angst und so eine richtige Panik. Ich dachte wirklich, ich ersticke, und was mir so Angst gemacht hat, war, dass es einfach aus dem Nichts kam. Mitten im Schlaf. Dieses 'Keine Luft'-Gefühl hat mich geweckt."
