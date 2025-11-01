Gesundheitliche Sorgen: Pietro Lombardi verabschiedet sich fürs Erste von seinen Fans

Köln - Sänger Pietro Lombardi (33) hat sich nach einem Krankenhaus-Check bei seinen Fans gemeldet. Wegen alarmierend hohem Blutdruck legt er jetzt ein paar Tage Social-Media-Pause ein.

Sänger Pietro Lombardi (33) beruhigte seine Fans auf Instagram. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ pietrolombardi

Via Instagram meldete sich der DSDS-Star am Freitag in seiner Story und schrieb rührende Worte an seine Community: "Ich wollte mich noch mal für all eure Nachrichten und eure Sorge bedanken, wirklich, danke euch".

Bereits am Donnerstag schlug Pietro bei seinen Fans Alarm. Der Sänger berichtete, aus Luftnot eine Nacht voller Panik hinter sich zu haben. Nur wenige Stunden später landete er tatsächlich im Krankenhaus.

Neben dem hohen Blutdruck hatten die Ärzte zunächst auch andere Werte im Blick gehabt, die für etwas Aufregung gesorgt haben.

Glücklicherweise sei mittlerweile alles wieder im normalen Bereich, erklärte der Sänger.