Pietro Lombardi bestätigt Polizeieinsatz und Klinikaufenthalt: "Mein Verhalten war beschämend"

Köln - Pietro Lombardi (32) meldete sich am späten Donnerstagabend erstmals seit der Eklat-Nacht in seiner Villa mit einem Statement bei seinen Fans. Darin zeigte der Sänger Reue, entschuldigte sich für sein Verhalten und beteuerte die Liebe zu seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28).

Mit gesenkter Stimme und erster Miene erklärte Pietro seinen Fans am Donnerstagabend, dass es absolut richtig gewesen sei, dass die Polizei an diesem Abend gekommen war.

Jetzt meldete sich Pie allerdings mit einem rund sieben Minuten langen Clip bei seinen zwei Millionen Instagram-Fans, in dem er nicht nur den Polizeieinsatz in seiner Kölner Villa bestätigte, sondern sich vor allem einsichtig und reumütig gab!

Seit den Gewalt-Vorwürfen , die in den vergangenen Wochen gegen den "Cinderella"-Interpreten im Raum standen, war es auf dem Instagram-Kanal des dreifachen Vaters weitgehend still geworden.

Laura und Pietro halten auch weiterhin an ihrer Liebe fest. © Rolf Vennenbernd/dpa

Dass die Mutter seiner beiden jüngsten Söhne in eine Klinik gebracht und dort auf Verletzungen kontrolliert wurde, sei nämlich reine Routine gewesen, wie Pietro erläuterte und betonte: "Als Laura das Krankenhaus verlassen hat, war alles okay und es wurde nichts diagnostiziert."

Pietro räumte jedoch kleinlaut ein, sich an dem Abend wie "ein richtiges Ar*chloch" benommen und seiner Verlobten nun versprochen zu haben, dass er an "seinen Problemen" arbeiten werde. "Und dass ich versuche, meine Emotionen ein bisschen besser im Griff zu halten", so der 32-Jährige.

Laura und Pietro, die in der Vergangenheit eine On-Off-Beziehung führten, haben sich somit wieder einmal zusammengerauft und halten auch weiterhin an ihrer Partnerschaft fest, denn an ihren Gefühlen scheint auch der jüngste Zoff nichts gedreht zu haben. "Bei uns ist es wirklich echte Liebe", betonte Pie.