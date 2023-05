Pietro Lombardi braucht "Aufpasser", während Laura weg ist: "Weil sie eifersüchtig ist"

Braucht Pietro Lombardi etwa einen Aufpasser, wenn seine Verlobte nicht da ist? Als Pietro ihr Eifersucht vorwirft, reagiert Laura Maria Rypa sofort.

Von Nicole Reich

Köln/Paris – Bahnt sich bei Pietro Lombardi (30) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27) etwa ein Eifersuchtsdrama an? Der Sänger hat angeblich einen Aufpasser an die Seite gestellt bekommen, damit sich Laura in ihrer Abwesenheit keine Sorgen um mutmaßliche andere Frauen machen muss.

Pietro Lombardi (30) ist in Köln zurückgeblieben, während seine Verlobte nach Paris gereist ist. © Montage: Instagram/Screenshot/Pietro Lombardi Die 27-Jährige und ihr Liebster gehen zurzeit getrennte Wege, allerdings nur vorübergehend. So hatte Laura kürzlich ihre sieben Sachen gepackt und war für wenige Tage nach Paris gereist. Dort besuchte Laura ein Beauty-Event sowie ein Konzert von Weltstar Beyoncé - alles ohne Pietro. "Ich bin Zuhause geblieben", offenbarte der DSDS-Star in einer Instagram-Fragerunde seinen rund zwei Millionen Followern. Das gemeinsame Söhnchen Leano befindet sich demnach in Lauras Obhut, die während ihrer Reise Unterstützung von ihren Eltern bekommt. Pietro Lombardi Pietro Lombardi zeigt besonderes Detail von Leanos Gesicht: "Ein wunderschöner Junge" Derweil hatte Pietro in seinem Kölner Eigenheim sturmfreie Bude! Damit aber bloß keine Langeweile aufkommen konnte, war der "Phänomenal"-Interpret am Nachmittag mit Freunden zum Essengehen verabredet. Ein Termin, der offenbar für potenziellen Zündstoff in seiner Beziehung sorgte. So meldete sich Pietro in einer Story aus dem Restaurant, filmte seine Begleiter und verriet: "Mein Schwager ist auch dabei, weil meine Frau sagt, ich darf nicht ohne den Bruder raus, weil sie eifersüchtig ist und Angst hat."

Pietro Lombardi gibt Laura Entwarnung: "Hier sind keine anderen Frauen"