Nächste Runde im Lombardi-Engels-Zoff: Sarah schickt Unterlassungsklage - Jetzt wütet Pietro!

Köln - Der Patchwork-Zoff zwischen Pietro Lombardi (32), dessen Verlobter Laura Maria Rypa (29) und Ex-Frau Sarah Engels (32) geht in die nächste Runde: Am Montagabend schoss der Sänger scharf gegen die Mutter seines Erstgeborenen und verlangte eine öffentliche Entschuldigung für seine Laura. Doch nicht nur das ...

Pietro Lombardi schoss am Montagabend scharf gegen Ex-Frau Sarah Engels, nachdem die seiner Verlobten Laura Rypa eine Unterlassungsklage geschickt haben soll. © Instagram/PietroLombardi

Nach Veröffentlichung des "lustigen" Clips mit Evelyn Burdecki ("Wenn du verlierst, geht dein Ruf kaputt, ned meiner"), der den neu entfachten Streit zwischen den Engels und den Lombardi-Rypas überhaupt erst losgetreten hatte, hatte Sarah noch erklärt, sie habe "niemanden persönlich angreifen" wollen.

Nun geht die Sängerin offenbar doch ganz andere Wege.

Denn wie ihr Ex-Mann Pietro am Montagabend gegenüber seinen rund zwei Millionen Instagram-Fans offenbarte, ist zum Start in die neue Woche eine an Laura adressierte Unterlassungserklärung in die Kölner Villa des Paares geflattert.

Absenderin: Sarah Engels!