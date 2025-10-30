"Dachte, ich ersticke": Große gesundheitliche Sorgen um Pietro Lombardi
Köln - In den vergangenen Wochen ist Pietro Lombardi (33) durch seine Trennung von seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (29) in die Schlagzeilen geraten. Doch jetzt gibt es gesundheitliche Sorgen um den beliebten Sänger.
Denn der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" hat seine rund zwei Millionen Anhänger mit einer beunruhigenden Instagram-Story in Aufregung versetzt.
"Der Moment, wenn du mitten in der Nacht aufwachst, keine Luft kriegst und dich einfach übergeben musst", schreibt der Ex-Mann von Sarah Engels (33) in seiner neuesten Story.
Die gesundheitlichen Probleme seien ohne Grund und ohne Vorwarnung aufgetreten und er wisse nicht, "was das gewesen ist". Er hoffe einfach, dass es morgen etwas besser ist.
"Hatte so was noch nie in meinem Leben. Es war so komisch und ist es irgendwie immer noch", erklärt er.
Pietro bekomme kaum Luft, der ganze Rachen sei zu und brenne zudem auch noch.
Gesundheitlicher Vorfall macht Pietro Lombardi richtig zu schaffen
Das Ganze scheint den gelernten Pizzabäcker immens mitgenommen zu haben. "Ich hatte für einen kurzen Moment echt innerlich Angst und so eine richtige Panik. Jetzt hat sich mein Körper ein bisschen beruhigt, aber irgendwie spüre ich, dass irgendwas nicht stimmt", macht der dreifache Vater klar.
Allerdings könne es natürlich sein, dass viel davon einfach im Kopf passiert.
"Ich dachte wirklich, ich ersticke, und was mir so Angst gemacht hat, war, dass es einfach aus dem Nichts kam. Mitten im Schlaf. Dieses 'Keine Luft'-Gefühl hat mich geweckt", erklärt der 33-Jährige weiter.
Jetzt versuche der Halb-Italiener zunächst herunterzukommen und vielleicht noch etwas zu schlafen. Dennoch wolle er seine Community miteinbeziehen.
"Wenn einer einen Tipp hat, was das sein könnte, schreibt mir gerne. Danke", so Pietro abschließend.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa