"Dachte, ich ersticke": Große gesundheitliche Sorgen um Pietro Lombardi

Köln - In den vergangenen Wochen ist Pietro Lombardi (33) durch seine Trennung von seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (29) in die Schlagzeilen geraten. Doch jetzt gibt es gesundheitliche Sorgen um den beliebten Sänger.

Pietro Lombardi (33) hat seine Fans mit einer beunruhigenden Instagram-Story in Aufregung versetzt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Denn der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" hat seine rund zwei Millionen Anhänger mit einer beunruhigenden Instagram-Story in Aufregung versetzt.

"Der Moment, wenn du mitten in der Nacht aufwachst, keine Luft kriegst und dich einfach übergeben musst", schreibt der Ex-Mann von Sarah Engels (33) in seiner neuesten Story.

Die gesundheitlichen Probleme seien ohne Grund und ohne Vorwarnung aufgetreten und er wisse nicht, "was das gewesen ist". Er hoffe einfach, dass es morgen etwas besser ist.

"Hatte so was noch nie in meinem Leben. Es war so komisch und ist es irgendwie immer noch", erklärt er.

Pietro bekomme kaum Luft, der ganze Rachen sei zu und brenne zudem auch noch.