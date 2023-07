Pietro Lombardi legt seine Einnahmequellen offen: Damit verdient er am meisten Geld

Köln - Er lebt in einer Kölner Stadtvilla, lässt sich in teuren Autos durch die Gegend fahren und gönnt sich traumhafte Urlaube mit seiner Familie: Pietro Lombardi (31) scheint finanziell keine Sorgen zu haben. Jetzt hat der Sänger offengelegt, womit genau er den Großteil seines Geldes verdient.

Pietro Lombardi (31) kann nicht nur in der Liebe mit Laura Maria Rypa (27), sondern auch in Sachen Finanzen große Erfolge vorweisen. © Montage: Instagram/Screenshot/Pietro Lombardi

Dass Pietro es seit seinem ersten TV-Auftritt als DSDS-Kandidat 2011 weit gebracht hat, ist unbestritten. In Sachen Karriere ging es für den "Phänomenal"-Interpreten in den vergangenen Jahren stetig bergauf.

So erfüllte sich "Pie" unter anderem einen riesigen Traum, indem er in der Lanxess Arena in seiner Wahlheimat Köln vor ausverkauften Rängen ein Konzert spielte.

Und auch auf dem Bankkonto des 31-Jährigen spiegelt sich sein Erfolg wider, wobei er mit seinem Vermögen längst nicht immer pflegsam umgegangen ist. Nach eigenen Angaben hat er in der Vergangenheit in einem Zeitraum von lediglich acht Monaten sage und schreibe eine Million Euro zum Fenster hinausgeworfen.

Ein Verhalten, über das Pietro im Nachhinein selber den Kopf schüttelt - spätestens, seitdem sein zweites Söhnchen Leano zur Welt gekommen ist und seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) in Sachen Finanzen die Führung übernommen hat. Immerhin hat das Ehepaar in spe schon seit Längerem Pläne, sich ein Eigenheim zu kaufen, denn aktuell wohnen sie noch zur Miete.

Nun wollte es ein Fan genau wissen und hakte in einer Instagram-Fragerunde nach: "Was ist deine Haupteinnahmequelle?" Tatsächlich zögerte Pietro mit seiner Antwort nicht lange und gab erstaunlich offenherzig Auskunft.