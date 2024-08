Pietro Lombardi offenbart Detail seiner Kids: "Meine Jungs haben ..."

Köln - Pietro Lombardi (32) ist nach der Geburt von Söhnchen Amelio inzwischen stolzer Vater von drei Söhnen. Bei Instagram verriet der Sänger seinen Fans nun ein kleines Detail, was seine Kinder verbindet. Pie hat seinen drei Jungs nämlich etwas vererbt ...

Pietro Lombardi (32) geht voll in der Rolle als dreifacher Familienvater auf. © Instagram/PietroLombardi

Nachdem der jüngste Lombardi-Sprössling am 22. August das Licht der Welt erblickt hatte, genießen Pietro und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) derzeit die Kennenlernzeit daheim.

Das zeigte Pie seinen rund zwei Millionen Anhängern am Mittwoch in einem neuen Instagram-Beitrag, in dem er sich zusammen mit seinen drei Kindern zeigte.

Auf dem Schnappschuss hatte der 32-Jährige seine Jungs - den neunjährigen Alessio, den kleinen Leano (1) und das jüngste Familienmitglied Amelio - schützend im Arm gehalten, während die Kids auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme in üblicher Manier nur von hinten zu sehen waren.

Pie lieferte seinen Fans allerdings nicht nur ein neues Familienfoto, sondern meldete sich wenig später auch in seiner Story zu Wort, wo der "Cinderella"-Interpret seiner Community etwas verriet, was seine Kinder - dank ihm - gemeinsam haben.