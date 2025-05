Was ist bei Pietro Lombardi los? Sänger rechnet brutal mit sich selbst ab

Köln - Verzweiflung bei Pietro Lombardi (32)! Der Sänger rechnet in seiner Instagram-Story jetzt knallhart mit sich selbst ab. Was steckt hinter dem emotionalen Ausbruch?

In der Sequenz zeigte sich der "Bella Donna"-Interpret im weißen Tanktop und mit einer Sonnenbrille auf der Nase. Auch sein Markenzeichen, eine graue Cap, durfte nicht fehlen. Doch zufrieden ist der Entertainer nicht.

Doch damit nicht genug: "Ich nehme jede Woche ein Kilogramm zu. Meine Arme sind gut, aber alles andere ist so schwabbelig. Ich habe mir so viel vorgenommen für den Sommer. Aber jedes Jahr labere ich die gleiche Scheiße", platzte es weiter aus dem Dreifach-Papa heraus.

Beruflich ist der ehemalige Pizzabäcker nach wie vor dick im Geschäft, Kummer bereitet ihm nur sein eigener Körper. "Ich habe überall Pickel, Ausschläge und schlechte Haut bekommen", motzte Pietro. Er fühle sich wieder in der Pubertät angekommen.

Seit knapp einer Woche weilt der Verlobte von Laura Maria Rypa (29) schon auf Mallorca . Zum Faulenzen ist Pietro jedoch nicht auf die Insel gereist. Gleich an mehreren Abenden trat der 32-Jährige im berühmt-berüchtigten "Megapark" auf.

Zusammen mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) und den beiden gemeinsamen Kindern lebt der Entertainer derzeit in Köln. © Rolf Vennenbernd/dpa

Schon in der Vergangenheit hatte Pietro immer wieder mit überschüssigen Kilos zu kämpfen. Vor drei Jahren gab er an, "so dick wie nie" zu sein. Damals war die Rede von rund 106 Kilo, die der Ex-Mann von Sarah Engels (32) auf die Waage brachte.

Mit viel Fleiß und Schweiß ließ er jedoch schon mehrfach kräftig die Pfunde purzeln. Von den phasenweise beachtlichen Erfolgen ist dank Jo-Jo-Effekt inzwischen aber nicht mehr viel übrig.

Die Kombination aus regelmäßigen Sporteinheiten und gesunder Ernährung sei für ihn einfach nicht zu meistern. "Ich kriege es einfach nicht gebacken", gestand der gebürtige Karlsruher in seiner Story nun schon beinahe resignierend.

Ein zusätzliches Problem: Seine Verlobte ist das komplette Gegenteil. Sie hat ihr Sport- und Essverhalten vollends im Griff. Es bleibt also spannend, ob Pietro den Kilo-Wettlauf mit der Zeit bis zum gewünschten Beach-Body für den bevorstehenden Sommer noch gewinnen kann.