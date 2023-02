Pietro Lombardi präsentiert neuen Song, doch Fans achten nur auf den "Typ auf der Treppe"

Einer der vier stach dabei allerdings besonders heraus - und zwar so sehr, dass er dem "Cinderella"-Interpret glatt die Show stahl!

Die Gruppe befand sich dabei augenscheinlich in Pietros Wohnzimmer, wie die Einrichtung verriet und während Pietro im Vordergrund "Sag mir wooo duuu biiiiist" trällerte, fielen die Jungs sich hinter ihm in die Arme oder hoben die Hände im Takt.

Am Donnerstagabend teilte Pie mit seinen rund zwei Millionen Fans einen kurzen Clip, in dem er sein neuestes Lied anstimmte, während sich im Hintergrund vier Kumpels des Sängers positioniert hatten.

Der Sänger, der vor Kurzem zum zweiten Mal Papa geworden ist , ist derzeit nicht nur mit Windeln wechseln beschäftigt, sondern arbeitet weiter fleißig an seiner Musik-Karriere.

Einer der Background-Tänzer fiel Pietro Lombardis (30) Instagram-Fans besonders auf. © Bildmomtage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)

Einer von Pietros Kumpels hatte die Treppe im Hintergrund nämlich kurzerhand zur Bühne umfunktioniert und hampelte - mit breitem Grinsen im Gesicht - zu dem Song des Kölners herum.

Die Instagram-Fans amüsierten sich prächtig über diese spontane Einlage und hinterließen in der Kommentarspalte des Beitrags unzählige lachende Emojis. "Also am besten ist dein Background-Tänzer auf der Treppe", schrieb beispielsweise ein User, während auch ein anderer zustimmte: "Der Typ auf der Treppe ist der Beste."

Bei all dem Aufsehen um die Background-Tänzer wurde Pietros neuer Song da fast schon zur Nebensache.