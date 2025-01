Pietro Lombardi schiebt plötzlich Mega-Frust: Das steckt hinter seinem Ärger

Köln - Aktuell verlangt das Leben so einiges ab von Pietro Lombardi (32)! Nachdem sich der Sänger erst vor Kurzem schützend vor seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) gestellt hat, schiebt er urplötzlich aus einem ganz bestimmten Grund ziemlich dicken Frust.

In seiner Instagram-Story machte Pietro Lombardi (32) seinem Unmut über den Transfer beim KSC mächtig Luft. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi, Rolf Vennenbernd/dpa

Erst meldete sich Zweifach-Mama Laura bei ihrer Community, berichtete ihren unzähligen Fans von ihrer Angst, als Mama zu versagen. Einen Tag später kommt ihre bessere Hälfte Pietro mit aufkochender Wut um die Ecke.



Der zweifelt allerdings nicht an seinen Fähigkeiten als Familienvater - vielmehr König Fußball treibt den Karlsruher regelrecht zur Weißglut. Denn: Torjäger Budu Zivzivadze (30) verlässt aus heiterem Himmel Pietros heiß und innig geliebten KSC.

"Schande in so einer wichtigen Phase der Saison zu wechseln! (...) Erst machen wir euch groß und dann hängen lassen. Das ist Fußball", haut der Halbitaliener munter in die Tasten.

