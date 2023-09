Pietro Lombardi teilt Familienfoto: Ein Körper-Detail fällt auf, Promi-Kollege reagiert sofort

Köln/Türkei – Pietro Lombardi (31) hat alles im Griff: Der Sänger trotzt den jüngsten Gerüchten über eine vermeintliche Liebes-Krise mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27) zurzeit im romantischen Türkei-Urlaub. Ein Detail am Körper des Familienvaters stach seinen Fans dabei besonders ins Auge - auch ein Promi-Kollege konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen.

Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (27) urlauben mit Söhnchen Leano zurzeit in der Türkei. © Instagram/Pietro Lombardi

Es wird nicht langweilig beim einstigen On-off-Pärchen. Nach der Rückkehr aus einer ungewohnt langen Social-Media-Pause gibt Pietro in seinen Instagram-Storys inzwischen wieder regelmäßige Einblicke in sein Leben.

Dass er sich dabei selber nicht zu ernst nimmt, bewies er zuletzt beispielsweise, als er im Urlaub etwas bestellen wollte, das Vorhaben jedoch in einem lustigen Fauxpas gipfelte. Vor allem Laura amüsierte sich anschließend köstlich über die Aktion ihres Liebsten - Harmonie pur.

Genau die spiegelt sich auch auf einem Familienfoto wider, das Pietro und Laura jüngst auf ihren Instagram-Profilen teilten.

Darauf stehen die Eheleute in spe zueinander gewandt vor einer Brüstung und blicken von der Kamera weg in Richtung eines malerischen Wasserfalls. Dabei darf natürlich auch Söhnchen Leano (acht Monate) nicht fehlen. Der Lombi-Spross hängt gemütlich in einem Tragegurt vor Mamas Bauch.

Bei Pietros und Lauras zusammengerechnet knapp drei Millionen Followern kam der Schnappschuss super an. Dabei schindete besonders ein Detail an Pies Körper mächtig Eindruck.