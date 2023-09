Pietro Lombardi will etwas bestellen, doch dabei passiert ihm ein Fauxpas

Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (27) haben sich ein Haus gekauft. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa

Gemeinsam mit Söhnchen Leano (acht Monate) genießt das Paar das sommerliche Wetter in der türkischen Hafenstadt, und das, obwohl es vor Kurzem noch Trennungs-Gerüchte um die beiden gegeben hatte.

Doch der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" und die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte nahmen diesen den Wind aus den Segeln, als sie bekannt gaben, dass sie sich ein gemeinsames Haus gekauft haben.

Und in der neuesten Instagram-Story von Laura scheint eine Trennung ganz weit weg zu sein. Ganz im Gegenteil: Das Paar lacht und hat Spaß miteinander. Und das alles nur, weil dem Sänger ein Fauxpas unterlaufen ist.

Denn "Pie" wollte in ihrem Traumurlaub in der Türkei eine Fruchtplatte bestellen. Doch das klappte wohl nicht so ganz. "Es ist gerade richtig lustig", teilte die Mama des kleine Leano ihren rund 792.000 Followern bei Instagram mit und wies noch mal auf das Detail mit der Fruchtplatte hin, forderte ihre Anhänger aber auch auf, zuzuhören, "was er da genau sagt".

Daraufhin spielte die 27-Jährige eine Aufnahme ab, in der Pietro zu hören ist, wie er die Fruchtplatte auf Englisch bestellen möchte. "And maybe a fruitplate", so der "DSDS"-Juror.