Pietro Lombardi verrät Intim-Detail: So lang ist sein bestes Stück

Eine exakte Antwort war das jedoch noch nicht, denn: "In mir stecken zwei Länder, such dir einfach eins aus."

Statt die Frage zu ignorieren, ging der Verlobte von Laura Maria Rypa (29) ausführlich darauf ein, nannte sogar eine echte Zahl. "Bruder, in jeder Fragerunde willst du das wissen. (...) Hier einmal exklusiv für dich - bitte frag dann nie wieder: zwei Zentimeter unterm Durchschnitt", erklärte "Pie" seinem interessierten Anhänger.

Eine der Fragen an den Halbitaliener hatte es allerdings ordentlich in sich. Denn zum wiederholten Male wollte jemand wissen, wie lang das beste Stück des Dreifach-Papas sei!

Mit der pikanten Frage wurde "Pie" offenbar schon mehrfach konfrontiert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Ein Blick in die europäische Statistik zeigt, dass die durchschnittliche Penislänge in Deutschland bei 14,5 Zentimetern, in Italien dagegen bei 15,4 Zentimetern liegt.

Heißt im Klartext: Das beste Stück des ehemaligen "DSDS"-Jurors liegt anscheinend zwischen 12,5 und 13,4 Zentimetern. Weitere Details wollte das RTL-Eigengewächs dann aber nicht mehr verraten.

Stattdessen machte den 32-Jährige die Frage eher fassungslos. "Schade, dass das so wichtig ist in der heutigen Gesellschaft." Eine gehörige Portion Humor schwang beim pikanten Penis-Talk allerdings mit.

Andere Fragen hatten dagegen einen eher ernsteren Hintergrund. Nämlich die, ob Pietro und Laura jemals im "Sommerhaus der Stars" mitmischen würden. Das klare Nein des 32-Jährigen dürfte man wohl auch in der Chef-Etage bei RTL laut und deutlich gehört haben.