Pietro Lombardi teilt Mega-Zahlen: So häufig wurden seine Songs bisher gestreamt

Köln - Da ist einer aber komplett aus dem Häuschen! Pietro Lombardi (34) hat mit einigen seiner Songs aus der Vergangenheit im Laufe der Zeit für beachtliche Klickzahlen auf Spotify und Co. gesorgt und kann es kaum glauben.

Im Laufe seiner Karriere hat es Pietro Lombardi mit seinen sechs erfolgreichsten Hits auf mehr als 340 Millionen Streams gebracht. © Rolf Vennenbernd/dpa

Fünfzehn lange Jahre ackert "Pie" inzwischen schon hinterm Mikro, rund 90 Songs sind seit seinem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" 2011 dabei herausgesprungen - mit beachtlichem Erfolg.

"Es ist manchmal wirklich schwer zu realisieren", schreibt der 34-Jährige in seiner Instagram-Story, in der er sich für haufenweise Unterstützung seiner Fans bedankt.

Denn: Seine Community hat alleine sechs seiner Songs mehr als 340 Millionen Mal abgespielt!

"Allein diese sechs Songs haben fast 350 Millionen Streams auf Spotify und geschätzt nochmal 130 Millionen Streams auf Apple Music."

Den erfolgreichsten Hit hat der Ex-Mann von Sarah Engels (33) derweil mit "Senorita" von vor neun Jahren gelandet. Fast 125 Millionen Streams konnte die Co-Produktion mit Rapper Kay One mittlerweile sammeln.