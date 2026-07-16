Pietro Lombardi teilt Mega-Zahlen: So häufig wurden seine Songs bisher gestreamt
Köln - Da ist einer aber komplett aus dem Häuschen! Pietro Lombardi (34) hat mit einigen seiner Songs aus der Vergangenheit im Laufe der Zeit für beachtliche Klickzahlen auf Spotify und Co. gesorgt und kann es kaum glauben.
Fünfzehn lange Jahre ackert "Pie" inzwischen schon hinterm Mikro, rund 90 Songs sind seit seinem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" 2011 dabei herausgesprungen - mit beachtlichem Erfolg.
"Es ist manchmal wirklich schwer zu realisieren", schreibt der 34-Jährige in seiner Instagram-Story, in der er sich für haufenweise Unterstützung seiner Fans bedankt.
Denn: Seine Community hat alleine sechs seiner Songs mehr als 340 Millionen Mal abgespielt!
"Allein diese sechs Songs haben fast 350 Millionen Streams auf Spotify und geschätzt nochmal 130 Millionen Streams auf Apple Music."
Den erfolgreichsten Hit hat der Ex-Mann von Sarah Engels (33) derweil mit "Senorita" von vor neun Jahren gelandet. Fast 125 Millionen Streams konnte die Co-Produktion mit Rapper Kay One mittlerweile sammeln.
Pietro Lombardi seit April 2025 im Megapark auf der Bühne
Auch sein Song "Phänomenal" sorgte seit Veröffentlichung im Mai 2018 für gewaltige Klicks - nämlich mehr als 59 Millionen.
"Insgesamt umfasst mein Musikkatalog rund 90 Songs und mittlerweile über 1,5 Milliarden Streams. Das fühlt sich bis heute einfach surreal an", stellt der langjährige DSDS-Juror im Netz klar.
Dass der Halbitaliener auf diversen Plattformen durch die Decke geht, ist auch den Betreibern des Megaparks auf Mallorca nicht verborgen geblieben.
Seit Ende April 2025 tritt "Pie" regelmäßig in der Schinkenstraße auf, um dem überwiegend deutschen angeheiterten Partyvolk seine Songs zu präsentieren.
Insbesondere bei einer Sache bedankt sich der Dreifach-Papa: seinen Fans! "Danke für eure Unterstützung und für die letzten 15 Jahre", schreibt Pietro zum Abschluss seiner Instagram-Story.
Zusammen mit Ballermann-Star Julian Sommer (28) steht das nächste Projekt des Karlsruhers bereits in den Startlöchern.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa