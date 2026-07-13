Funkstille nach DSDS-Aus? Pietro Lombardi klärt über Beziehung zu Dieter Bohlen auf

Köln - Mehr als 15 Jahre ist Pietro Lombardi (34) nach seiner Entdeckung bei "Deutschland sucht den Superstar" schon in den Medien präsent. Hat der Sänger nach all den Jahren aber noch Kontakt zu Pop-Titan Dieter Bohlen (72)?

Bis Ende 2024 waren Dieter Bohlen und Pietro Lombardi noch Sitznachbarn in der DSDS-Jury. © Rolf Vennenbernd/dpa

In einer der obersten Etagen des KölnTriangles ging im Januar 2011 vor den Augen von Dieter Bohlen der Stern des heutigen Dreifach-Papas auf - dicke Freundschaft inklusive.

Innerhalb einer Fragerunde auf Instagram wurde "Pie" neulich mit der Beziehung zum DSDS-Juror konfrontiert und gefragt, ob die beiden auch Jahre nach dem Showerfolg noch immer in Kontakt stünden.

"Klar, wir haben gestern knapp eine Stunde telefoniert. Wir sind immer füreinander da", stellt Pietro unmissverständlich klar.

Die Freundschaft gipfelte zwischenzeitlich sogar darin, dass der Sieger der achten DSDS-Staffel sogar fünf Jahre neben Dieter Bohlen in der Jury Platz genommen und nach neuen Talenten Ausschau gehalten hatte.

Das Aus nimmt der Ex von Laura Maria Rypa (30) nach anfänglichen Startschwierigkeiten inzwischen sogar sportlich.