Funkstille nach DSDS-Aus? Pietro Lombardi klärt über Beziehung zu Dieter Bohlen auf

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Pietro Lombardi hat in einer Fragerunde auf Instagram verraten, ob er noch Kontakt zu Dieter Bohlen hat.

Von Maurice Hossinger

Köln - Mehr als 15 Jahre ist Pietro Lombardi (34) nach seiner Entdeckung bei "Deutschland sucht den Superstar" schon in den Medien präsent. Hat der Sänger nach all den Jahren aber noch Kontakt zu Pop-Titan Dieter Bohlen (72)?

Bis Ende 2024 waren Dieter Bohlen und Pietro Lombardi noch Sitznachbarn in der DSDS-Jury.
Bis Ende 2024 waren Dieter Bohlen und Pietro Lombardi noch Sitznachbarn in der DSDS-Jury.  © Rolf Vennenbernd/dpa

In einer der obersten Etagen des KölnTriangles ging im Januar 2011 vor den Augen von Dieter Bohlen der Stern des heutigen Dreifach-Papas auf - dicke Freundschaft inklusive.

Innerhalb einer Fragerunde auf Instagram wurde "Pie" neulich mit der Beziehung zum DSDS-Juror konfrontiert und gefragt, ob die beiden auch Jahre nach dem Showerfolg noch immer in Kontakt stünden.

"Klar, wir haben gestern knapp eine Stunde telefoniert. Wir sind immer füreinander da", stellt Pietro unmissverständlich klar.

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Die Freundschaft gipfelte zwischenzeitlich sogar darin, dass der Sieger der achten DSDS-Staffel sogar fünf Jahre neben Dieter Bohlen in der Jury Platz genommen und nach neuen Talenten Ausschau gehalten hatte.

Das Aus nimmt der Ex von Laura Maria Rypa (30) nach anfänglichen Startschwierigkeiten inzwischen sogar sportlich.

Pietro Lombardi kündigt Juror-Comeback an

Vor den Augen des Pop-Titans ging im Januar 2011 der Stern von Pietro Lombardi auf.
Vor den Augen des Pop-Titans ging im Januar 2011 der Stern von Pietro Lombardi auf.  © Henning Kaiser/dpa

Denn auf die Frage, ob er seiner Jury-Zeit bei RTL hinterher weine, zieht der Sänger ein klares Fazit. "Nee. Ich bin zum richtigen Zeitpunkt aus der Jury raus", erklärt der Halbitaliener.

Einen kleinen Schulterklopfer kann sich der Ex-Mann von Sarah Engels (33) dann aber doch nicht verkneifen. "Nach Dieter gibt es keinen und wird es auch keinen Juror mehr geben, der so oft wie ich in der Jury sitzen wird. 100 Prozent sicher bin ich mir da."

An eine Rückkehr zu DSDS glaubt "Pie" mittlerweile nicht mehr - dafür habe er zu viele Musik-Projekte in der Pipeline.

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Erst vor Kurzem hatte er verdächtige Andeutungen gemacht, schon bald als Juror im TV zu sehen zu sein. "Und zwar schon ganz bald und alle werden dann schweigen. (...) Freue mich schon auf die Gesichter, wenn es bekannt gegeben wird."

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa

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