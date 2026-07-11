Pietro Lombardi emotional: Diesen großen Traum werden ihm seine Eltern wohl nie erfüllen

Köln/Karlsruhe - Schon seit Jahren hat Pietro Lombardi (34) einen ganz speziellen Wunsch, den er mit Geld nicht kaufen kann. Trotzdem wird der frühere " DSDS "-Sieger immer wieder aufs Neue bitter enttäuscht.

Sich damit abfinden scheint für den Sänger aber (noch) nicht infrage zu kommen - im Gegenteil. "Ich bettel fast. Ich sage, kommt hierhin, ich organisiere alles."

"Ich will unbedingt meine Eltern nach Köln holen, aber die können ohne Karlsruhe nicht. Die sind ihr ganzes Leben lang dort. Die haben da ihre Freunde, ihren Alltag und die wissen genau, wo was ist", schildert der 34-Jährige die Beweggründe seiner Eltern.

In der neuesten Folge der "Patchwork Boys" mit Kumpel Olli Pocher (49) offenbart "Pie" jetzt, dass seine Eltern einfach nicht in seine Nähe ziehen wollen.

Seit mittlerweile eineinhalb Jahrzehnten steht der Dreifach-Papa im Zentrum der Öffentlichkeit, kann das Haus kaum noch verlassen, ohne erkannt zu werden.

Der Sänger bettelt eigener Aussage zufolge seit mehreren Jahren, dass seine Eltern nach Köln ziehen. © RTLZWEI/RTLZWEI/obs

Allerdings scheint auch das nicht zu funktionieren, stattdessen wollen Mama und Papa in Karlsruhe und dem Haus bleiben, indem schon Pietro aufgewachsen ist.

"Ich versuche auch, meine Eltern seit 15 Jahren aus ihrer Wohnung herauszuholen. Sie leben ja noch immer in der Wohnung, wo ich gelebt habe damals, also wo ich aufgewachsen bin, wo schon fast alles zerbröckelt in dem Haus. Wo man nicht weiß, wie lange das noch steht."

An ein Happy End glaubt der Podcaster mittlerweile eher nicht mehr. Tatsächlich gibt sich der ehemalige Pizzabäcker größte Mühe die verzwickte Lage einfach zu akzeptieren.

"Die schaffen es nicht da raus. Mein Vater sagt mit anderen Worten, er will da drin sterben. (...) Meine Eltern sind da wirklich minimalistisch", erklärt Pietro.

Das zeige sich erst recht beim Thema Urlaub und Reisen. "Seit 30 Jahren fahren wir in den gleichen Urlaub, immer nach Bari. Zu uns ins Dorf, da haben wir ein kleines Häuschen." Dieses Jahr geht es jedoch erstmals nach Mallorca - auf Einladung von Sohnemann "Pie".

"Die sind so aufgeregt. Meine Mutter hat Angst vorm Flug. Wenn du das erste Mal fliegst, denkst du, das ist wie Achterbahn", hält der Sänger fest. Vielleicht kann der Halbitaliener seine Eltern auf Mallorca umstimmen...