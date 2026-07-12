12.07.2026 21:00 Schock für Pietro nach Anruf aus der Schule: "Herr Lombardi, ihr Sohn wird vermisst!"

Horror-Anruf für Pietro Lombardi: Als der 34-Jährige den Hörer abnimmt, meldet sich plötzlich die Schule seines Sohnes. Die Information: Alessio wird vermisst!

Von Frederick Rook

Köln - Es ist einer dieser Anrufe, die kein Elternteil je bekommen will. Als Pietro Lombardi (34) den Hörer abnimmt, meldet sich plötzlich die Schule seines Sohnes. Die Information: Alessio wird vermisst!

Pietro Lombardi (34) musste sich in dieser Woche gleich mehrfach um seinen Sohn Alessio (11) sorgen. (Archivfoto) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa Wie der ehemalige "DSDS"-Gewinner im gemeinsamen Podcast ("Patchwork Boys") mit Comedian Oliver Pocher (48) berichtet, habe sich die Paukerbude in dieser Woche gleich frühmorgens um 8.30 Uhr bei ihm gemeldet. Unterrichtsbeginn ist allerdings um 8 Uhr. Das machte Pietro bereits stutzig. Gegenüber Olli zitiert der frühere Pizzabäcker aus Karlsruhe das Telefonat so: "Herr Lombardi, Ihr Sohn wird hier vermisst." Eine absolute Horror-Meldung für alle Eltern. Erschrocken habe er nachgefragt: "Wie, der wird vermisst?" Daraufhin eröffnete man ihm, dass Alessio einfach nicht zum Unterricht erschienen sei. Seine Mama, Sarah Engels (33), sei telefonisch nicht zu erreichen gewesen. Pietro Lombardi Malle-Schreck für Pietro Lombardi: Tasche mit Bargeld weg, dann erhält er einen Anruf "Wissen Sie irgendwas?", habe man ihn dann gefragt. Doch Pietro war völlig ahnungslos, vermutete allerdings, dass sein ältester Sprössling möglicherweise den Bus oder den Zug verpasst haben könnte.

Schulanruf nicht der einzige Schreckmoment für Pietro Lombardi