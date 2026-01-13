Peinlicher Fauxpas: Pietro Lombardi verbringt Kälte-Nacht in seinem Auto
Köln - Tief "Elli" schneite Deutschland massiv ein. In Köln ist es derzeit bitterkalt, was auch Pietro Lombardi (33) zu spüren bekommen hat. Denn ihm ist ein Missgeschick unterlaufen. Die Nacht musste der Musiker dann im Auto verbringen.
Wie der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" nämlich seinen etwa zwei Millionen Anhängern bei Instagram verraten hat, sei er in den frühen Morgenstunden des Sonntags nicht mehr in seine Bleibe gekommen.
"Bin nach Hause gefahren und hab mich schon auf mein Bett gefreut, weil ich echt kaputt war", so der dreifache Vater, der dann jedoch festgestellt habe, dass er sich ausgesperrt hatte.
Grund dafür, dass er so spät dran war: Pietro ist seinem neuen Lieblingshobby, dem Streamen, nachgegangen.
Vier Stunden lang habe er versucht, jemanden zu erreichen, aber alle hätten geschlafen, sodass er keinen ans Telefon bekommen konnte.
"Ins Hotel konnte ich auch nicht, weil der Check-in erst ab 15 Uhr ist", verriet der Ex-Verlobte von Laura Maria Rypa (30), zu der er anscheinend auch nicht konnte.
Pietro Lombardi muss vier Stunden in der Kälte ausharren, ehe es eine Lösung gibt
Aus der Not heraus, habe Pietro sich dann in sein Auto gesetzt, doch viel wärmer als draußen auf der Straße sei es auch nicht gewesen.
"Es war ein Eiskeller", machte der 33-Jährige klar und führte aus: "Ich konnte ja auf der Straße nicht vier Stunden den Motor laufen lassen."
Denn Pietro musste von 2.30 Uhr bis 6.45 Uhr in der Kälte ausharren, wie er verlauten ließ.
Doch nach einer herausfordernden Nacht bei Minustemperaturen hatte er schlussendlich doch noch eine Lösung gefunden.
Wie diese aussah, gab der Vater dreier Kinder zwar nicht preis, doch er berichtete abschließend: "Aber am Ende liege ich jetzt endlich im Bett. Zwar nicht in meinem, aber komplett egal Hauptsache warm."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshot)