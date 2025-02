"Habe ich nicht nötig!": Rechnet Pietro Lombardi hier erneut mit Sarah Engels ab?

Köln - Der erbitterte Patchwork-Streit zwischen Pietro Lombardi und Sarah Engels (beide 32) war erst kürzlich wieder so richtig eskaliert. Unterschwellig legte der Sänger jetzt noch einmal gegen seine Ex-Frau nach!

In seiner Antwort stellt Pietro unmissverständlich klar: "Ja, sehr viele sogar. Aber […] habe ich alles abgelehnt. Ihr kennt mich - entweder langfristig oder gar nicht. Einmal viel Geld mitnehmen, das lockt mich nicht."

So ganz verflogen scheint der Ärger noch nicht, wie eine aktuelle Fragerunde des früheren Pizzabäckers und Swarovski-Steinlegers verdeutlicht. Ein Fan will unter anderem von ihm wissen: "Hast du eigentlich neue TV-Angebote? Und bezahlen die gut?"

Papa Pietro verstand die Welt nicht mehr und tobte im Netz. Selbst die Mutter der "Te Amo Mi Amor"-Interpretin sowie ihr Ehemann Julian (31) schalteten sich in den via Instagram ausgetragenen Peinlich-Zoff mit ein.

Pietros Ex-Frau Sarah Engels (32) lässt kein Fernsehformat aus, um im Gespräch zu bleiben. © Jens Kalaene/dpa

Seine Aussage kann durchaus als Seitenhieb gegen Sarah verstanden werden, denn die 32-Jährige lässt in ihrer beruflichen Karriere so gut wie kein TV-Format aus, um nicht in Vergessenheit zu geraten.

Unter anderem war die Zweifach-Mama bereits bei "Murmelmania", "The Masked Singer", "Das große Promibacken", "Let's Dance", "ZDF-Traumschiff", "Dancing on Ice", "Das 1 % Quiz" und vielen anderen Produktionen zu sehen.

Am vergangenen Samstag trat sie bereits zum zweiten Mal bei "Schlag den Star" an. Im ersten Duell hatte sie noch gegen Rapper Eko Fresh (41) verloren, diesmal behielt sie gegen Evelyn Burdecki (36) die Oberhand und sicherte sich 100.000 Euro.

Ohne Sarah beim Namen zu nennen, legte Pietro in seiner Story noch weiter nach und betonte gegenüber seiner treuen Community: "Auf Krampf etwas zu machen, nur um im TV gesehen zu werden, habe ich nicht nötig!" Rumms - das hat gesessen …