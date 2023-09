Pietro Lombardi zerlegt "Schlag den Star"-Kulisse: Elton muss eingreifen!

Köln/Unterföhring – Die Nerven lagen blank, doch am Ende stand der Sieger fest! Chris Tall (32) hat in der Nacht auf Sonntag bei "Schlag den Star" gegen Pietro Lombardi (31) triumphiert. Der Sänger hatte zuvor noch die Studio-Kulisse bei einem Gabelstapler-Spiel zerpflückt, Moderator Elton (52) musste einschreiten.

Schon zum dritten Mal nahm der DSDS-Juror an der Spieleshow teil, nachdem er in der Vergangenheit bereits Pleiten gegen Internet-Star Jens "Knossi" Knossalla (37) sowie gegen "Let's Dance"-Sieger Gil Ofarim (40) hatte hinnehmen müssen.

Chris Tall (l.) und Pietro Lombardi haben sich bei ProSieben duelliert. © Pro7/Willi Weber

Bei einem späteren Spiel mussten die beiden Promi-Kandidaten mit einem Gabelstapler große Bälle hochheben und in ein überdimensioniertes Vier-gewinnt-Spiel bugsieren.

Dabei vertauschte Pietro, der abseits der TV-Kameras wegen satten elf Punkten in Flensburg zum Idiotentest antreten muss, immer wieder die Schaltknüppel und verlor die Kontrolle über sein Gefährt.

"Wo will er hin? Was ist der Plan?", rätselte Kommentator Ron Ringguth (57), während Pietros laute Aufschreie zu vernehmen waren: "Oh, 'tschuldigung! Aah, was mach' ich denn hier?"

Das Drama nahm seinen Lauf, als der Grobmotoriker mit der Hebevorrichtung seines Gabelstaplers gegen die Spiele-Konstruktion krachte. "Um Gottes willen! Alles bewegt sich und die ersten Sperrholzspäne wurden abgetragen", ächzte Ringguth. "Mach nicht das Ding kaputt, bitte!

Plötzlich löste sich eine Elektroinstallation, Studio-Techniker sausten an und versuchten, den Schaden zu richten. Elton, der Pietro zuvor bereits mit Punkteverlust gedroht hatte, resignierte: "Ihr seid am Bauen, warum? Lasst das doch. Das wird eh gleich wieder kaputt sein. Vielen Dank für den Einsatz. Aber das hat leider keinen Sinn."