Satte 11 Punkte in Flensburg: Pietro Lombardi muss zum "Idiotentest"

Köln - Pietro Lombardi (31) hat eigentlich alles, was das Herz begehrt, nur einen Führerschein, den besitzt der Sänger nicht mehr. Um auf den Fahrersitz zurückzukehren, muss der Sänger eine entscheidende Hürde nehmen!

Pietro Lombardi (31) hofft, schon bald seinen Führerschein wiederzubekommen. Dafür muss er aber erst die MPU bestehen. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)

Verkehrsregeln sollten beachtet werden. Egal, in welcher Lebenssituation man sich befindet. Gleiches gilt auch für Prominente. Der "DSDS"-Juror scheint das in seiner Vergangenheit ignoriert zu haben, und es hagelte Einträge in die Sünderkartei.

Satte elf Punkte hatte Pietro in Flensburg angesammelt. Wer in der Führerscheinprüfung aufgepasst hat, weiß: Das ist deutlich zu viel. Bereits bei acht Punkten ist der Lappen erstmal futsch.

Etwa seit November 2022 lässt sich der "Cinderella"-Interpret deshalb von verschiedenen Freunden und auch seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27) durch die Republik kutschieren. Doch jetzt zeigt sich Licht am Ende des führerscheinlosen Tunnels.

In seiner Story verkündete Pie optimistisch: "Ich denke, ich bekomme in ein bis zwei Monaten meinen Führerschein zurück!" Doch ganz so leicht machen es die Behörden dem 31-Jährigen nicht.