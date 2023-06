Pietro Lombardi verrät, was er monatlich ausgibt: Doch als er Lauras Summe hört, wird er stutzig

Köln - Pietro Lombardi (30) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) führen in Köln ein Leben in Saus und Braus, doch wie viel kostet der Lifestyle des Paares eigentlich? Bei Instagram verrieten die beiden nun, wie viel Geld sie monatlich im Durchschnitt ausgeben. Das war allerdings noch nicht alles ...

Familie steht bei Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) an erster Stelle. © Instagram/PietroLombardi

Über Geld spricht man nicht - oder etwa doch? Pietro und Laura schienen am Montagabend in Plauderlaune gewesen zu sein und luden ihre zusammengerechnet knapp drei Millionen Instagram-Fans kurzerhand zu einer kleinen Fragerunde ein.

Und schon die Aufforderung an die Anhänger des Sänger-Influencer-Gespanns klang vielversprechend! "Ihr könnt uns jetzt gemeinsame Fragen stellen - egal was", schrieb das Paar in Pietros Story, ehe die beiden sich schon kurze Zeit später den ersten Fan-Fragen stellten.

Während das Paar zunächst zum wiederholten Male auf die weitere Familienplanung einging (die beiden hatten bereits mehrfach erklärt, dass sie sich noch mehr Kinder wünschen), interessierte sich ein Anhänger für etwas ganz anderes: die Kosten für den Lifestyle des Paares.

"Wie viel Geld gebt ihr monatlich für euch aus?", hakte der Follower genauer nach - und bekam tatsächlich eine Antwort auf die indiskrete Frage, die für viele Promis sicher ein absolutes Tabu-Thema wäre!

Nachdem Pie und Laura sich kurz beratschlagt hatten, erklärte die Influencerin: "Ich kann's nicht genau einschätzen [...] und muss das mal in einem Monat austesten, aber keine 1000 Euro!"

Ihr Liebster war derweil davon ausgegangen, dass das Paar für "Essen, Tanken, Klamotten, etc." monatlich um die 3000 Euro ausgebe, was Laura jedoch mit einem entsetzten "Bist du bekloppt?!" dementierte.