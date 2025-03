Pietro Lombardi flippt aus: Sarah Engels schickt neuen Anwaltsbrief an ihren Ex

Mehr als einen Monat nach der letzten Unterlassungsklage hat Pietro Lombardi plötzlich neue Post vom Gericht. Dahinter steckt schon wieder Sarah Engels!

Von Maurice Hossinger

Köln - Wochenlang haben sich Pietro Lombardi (32) und Ex-Frau Sarah Engels (32) in Ruhe gelassen und nicht mehr via Instagram über Unterlassungsklagen gestritten. Bis jetzt! Plötzlich flattert der nächste Brief vom Gericht ins Haus.

Mit einem gelben Umschlag meldete sich Pietro Lombardi (32) am Samstagnachmittag in seiner Instagram-Story. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi Eigentlich hatten sich die erhitzten Gemüter nach pausenlosen Wortmeldungen von "Pie" und seiner Verflossenen Anfang Februar wieder beruhigt ... Eigentlich! Denn aus dem Nichts hatte Zweifach-Mama Laura Maria Rypa (29) gelbe Post im Briefkasten. Grund genug für ihren Verlobten, auf Instagram noch einmal zum Rundumschlag auszuholen. Der hatte sich gewaschen. "Es kam wieder ein Brief vom Gericht. Diesmal nicht an mich, sondern an Laura. (...) Sie hat ja schon eine Unterlassungsklage bekommen, weil sie Alessio nicht mehr erwähnen oder zeigen darf", erinnert sich der Halbitaliener zurück. Pietro Lombardi Pietro Lombardi jetzt nur noch mit XXL-Brille unterwegs: "Macht einfach keinen Bock" Die Forderung: Die Düsseldorferin soll es nicht noch einmal wagen, den Sohn von Pietro und Sarah öffentlich zu erwähnen oder anderweitig zu zeigen. "Ihr solltet euch wirklich bis aufs Letzte schämen", schießt Dreifach-Papa Pietro ohne Rücksicht auf Verluste in Richtung seiner Ex und ihrem Sonnyboy "Julbue" (31).

Pietro Lombardi bemängelt Doppelmoral von Ex Sarah Engels