Stress mit Ex Sarah Engels: So reagiert Pietro Lombardi auf den Alessio-Zoff

Pietro Lombardi (32) hat ein süßes Video mit Sohn Alessio (9) gepostet. © Henning Kaiser/dpa

Denn wie mittlerweile in Erfahrung gebracht worden ist, gibt es für den Sänger knallharte Regelungen, was die Umgangszeiten mit dem gemeinsamen Sohn Alessio (9) angeht.

Demnach dürfe Pie seinen ältesten Sprössling nur in geraden Kalenderwochen am Wochenende und in ungeraden Wochen von Mittwochnachmittag (16 Uhr) bis zum Schulbeginn am Donnerstagmorgen sehen.

Und am vergangenen Wochenende scheint wieder Vater-Sohn-Zeit gewesen zu sein. Denn ein Fan wollte in einer Fragerunde wissen, ob Alessio bei ihm sei.

Daraufhin veröffentlichte der Verlobte von Laura Maria Rypa (29) einen Mini-Clip, in dem der Neunjährige seinen Papa umarmt. "Alessio, bist du gerade bei mir?", will der dreifache Papa von seinem Sprössling wissen. Dieser murmelt leise: "Ja."

Doch das ist dem "Cinderella"-Interpreten nicht laut genug, weshalb er noch einmal nachhakt. "Ich bin gerade bei dir", so der Neunjährige.