Trotz Podcast-Knall mit Oliver Pocher: Pietro Lombardi kündigt drastischen Schritt an
Köln - Sind die Tage von Pietro Lombardi (33) im Keller von Oliver Pocher (48) etwa gezählt? Offenbar steht der Sänger kurz davor, bei seinem Kumpel aus- und in sein neues eigenes Single-Reich einzuziehen.
Seit mittlerweile einem knappen halben Jahr hausiert der Zweifach-Papa und ehemalige DSDS-Sieger in seinem kleinen Kellerabteil, während Olli ein Stockwerk über ihm jede Menge Freiheit genießt.
Schon bald soll "Pie" aber seine Siebensachen packen und die 25 Quadratmeter verlassen. Das kündigt der Ex von Laura Maria Rypa (30) auf Nachfrage eines Users durch die Blume hinweg auf Instagram an.
Lässt Pietro seinen besten Kumpel und Podcast-Buddy also schon bald allein zurück? Offenbar ja! Tatsächlich soll der Umzug in ein neues Haus nur noch eine "Frage der Zeit" sein, wie der 33-Jährige erklärt.
Heißt also, dass der gebürtige Karlsruher schon ein geeignetes Objekt im Blick hat, um sich wieder voll ausbreiten zu können.
Zur neuen Lage seiner neuen Bude schweigt der Dreifach-Papa aber (vorerst) noch eisern.
Pietro Lombardi kurz vor Auszug bei Olli Pocher
Stattdessen lässt er an anderer Stelle tief blicken und einen ordentlichen Einblick in sein Leben als Familienvater zu. Einer seiner Fans wollte nämlich vom 33-Jährigen wissen, ob dieser sich als guter Vater für seine Kinder identifiziere.
"Ja. Ich sehe meine Kinder zwar nicht jeden Tag, aber ich bin der beste Vater für die Jungs - zu 100 Prozent. Das sehe ich daran, wie alle drei Jungs sind, wenn Papa da ist. Bin aber auch ein cooler Daddy", klopft sich der Halbitaliener kurz selbst auf die väterliche Schulter.
Das sieht wohl auch seine Ex-Verlobte so, die in regelmäßigen Abständen von "Pie" als Papa schwärmt und ihn in den höchsten Tönen lobt.
Einen Knacks in der Freundschaft dürfte Pietros baldiger Auszug bei Olli Pocher wohl nicht bedeuten. Denn erst in dieser Woche hatte der Comedian angekündigt, "Die Pochers! Frisch recycelt" mit "Pie" ab Anfang April unter neuem Namen laufen zu lassen.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa