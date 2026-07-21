21.07.2026 11:08 War es das? Pietro Lombardi lässt Fans mit Statement über seine Zukunft rätseln

Pietro Lombardi hat im Netz eine vielsagende Andeutung gemacht. Macht der DSDS-Sieger von 2011 etwa Schluss mit klassischen Konzerten?

Von Maurice Hossinger

Köln - Was will er seinen Fans mit diesen Sätzen sagen? Will Pietro Lombardi (34) in absehbarer Zeit etwa keine klassischen Tour-Konzerte mehr für seine Fans geben?

Mit diesen Worten hat Pietro Lombardi (34) offengelassen, ob er in Zukunft noch einmal auf Tour gehen wird. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi Fast 1,5 Milliarden Streams hat "Pie" im Laufe seiner Karriere auf diversen Plattformen gesammelt, Hunderttausende Fans in sämtliche Hallen gelockt, um live zu performen. Damit könnte womöglich vorerst Schluss sein - das hat der Sänger zumindest in einer neuen Fragerunde im Netz angedeutet. Auf die Frage, ob er im kommenden Jahr wieder auf Tour gehen wird, antwortet der ziemlich zurückhaltend. Stattdessen sieht der frühere DSDS-Gewinner seine berufliche Zukunft auf ganz anderen Bühnen. Pietro Lombardi Malle-Schreck für Pietro Lombardi: Tasche mit Bargeld weg, dann erhält er einen Anruf "15 Jahre lang war ich auf Tour. 2024 und 2025 haben wir zwei Jahre in Folge alle Arenen in Deutschland ausverkauft. [...] Nach so vielen Jahren habe ich es einfach gebraucht, etwas Neues zu machen und andere Bühnen kennenzulernen", erklärt "Pie".

Pietro Lombardi will vorerst in Partyszene bleiben