War es das? Pietro Lombardi lässt Fans mit Statement über seine Zukunft rätseln
Köln - Was will er seinen Fans mit diesen Sätzen sagen? Will Pietro Lombardi (34) in absehbarer Zeit etwa keine klassischen Tour-Konzerte mehr für seine Fans geben?
Fast 1,5 Milliarden Streams hat "Pie" im Laufe seiner Karriere auf diversen Plattformen gesammelt, Hunderttausende Fans in sämtliche Hallen gelockt, um live zu performen.
Damit könnte womöglich vorerst Schluss sein - das hat der Sänger zumindest in einer neuen Fragerunde im Netz angedeutet.
Auf die Frage, ob er im kommenden Jahr wieder auf Tour gehen wird, antwortet der ziemlich zurückhaltend. Stattdessen sieht der frühere DSDS-Gewinner seine berufliche Zukunft auf ganz anderen Bühnen.
"15 Jahre lang war ich auf Tour. 2024 und 2025 haben wir zwei Jahre in Folge alle Arenen in Deutschland ausverkauft. [...] Nach so vielen Jahren habe ich es einfach gebraucht, etwas Neues zu machen und andere Bühnen kennenzulernen", erklärt "Pie".
Pietro Lombardi will vorerst in Partyszene bleiben
In seinem Statement deutet der 34-Jährige an, dass er sich mit seiner neuen Art der Musik künftig eher der feierwilligen Szene - ähnlich wie am Ballermann auf Mallorca - zuordnen und weg vom klassischen Tour-Programm wolle.
"Aktuell fühle ich mich in der Partyszene sehr wohl. Vor allem meine Latino-Songs passen perfekt in dieses Genre und ich liebe es", erklärt der Dreifach-Papa.
Dass sich der Halbitaliener künftig nur noch dieser Art von Musik widmet, schließt der 34-Jährige aber vorsichtig aus. "Das bedeutet natürlich nicht, dass es keine Balladen mehr von mir geben wird. Aber nach allem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, bin ich gerade sehr glücklich mit meinem Weg."
Ein Hintertürchen für eine potenzielle Hallentour lässt sich Pietro aber doch offen. Wenn auch ohne feste Zusage: "[...] Sag niemals nie. Vielleicht wartet 2027 eine Überraschung auf alle Lombardi-Fans."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa