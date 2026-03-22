Pikante Enthüllungs-Doku? Beckham-Sohn und Ehefrau wollen auspacken

Kalifornien (USA) - Wird es jetzt richtig schmutzig? Nach dem Bruch mit seiner Familie plant Brooklyn Beckham (27) nun offenbar eine eigene Serie, um mit seinen Eltern abzurechnen.

Brooklyn Peltz Beckham (27) und Nicola Peltz (31) sind seit 2022 verheiratet. © picture alliance/dpa/Invision/AP | Willy Sanjuan

Er kehrt seiner Familie den Rücken, zieht ans andere Ende der Welt und sagt seiner Verwandtschaft dann öffentlich den Kampf an. Diese Geschichte haben wir doch irgendwo schon einmal gehört.

Genau wie Prinz Harry (41) und seine Frau Meghan (44), die 2020 mit dem britischen Königshaus gebrochen und ihre familiären Differenzen nach ihrem Umzug in die USA in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" publik gemacht hatten, könnte auch die Familienfehde im Hause Beckham bald öffentlich ausgetragen werden.

Denn: Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, sollen Brooklyn Beckham, der sich erst kürzlich vom Rest seiner Familie losgesagt hatte, und seine Ehefrau Nicola Peltz (31) mit dem Streamingdienst Hulu in Gesprächen für eine eigene Doku sein.

Demnach könnte es um ein ähnliches Format wie die beiden Netflix-Serien "Beckham" und "Victoria Beckham" gehen, die das Leben von Brooklyns Eltern David (50) und Victoria (51) beleuchten.