Pikante Enthüllungs-Doku? Beckham-Sohn und Ehefrau wollen auspacken
Kalifornien (USA) - Wird es jetzt richtig schmutzig? Nach dem Bruch mit seiner Familie plant Brooklyn Beckham (27) nun offenbar eine eigene Serie, um mit seinen Eltern abzurechnen.
Er kehrt seiner Familie den Rücken, zieht ans andere Ende der Welt und sagt seiner Verwandtschaft dann öffentlich den Kampf an. Diese Geschichte haben wir doch irgendwo schon einmal gehört.
Genau wie Prinz Harry (41) und seine Frau Meghan (44), die 2020 mit dem britischen Königshaus gebrochen und ihre familiären Differenzen nach ihrem Umzug in die USA in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" publik gemacht hatten, könnte auch die Familienfehde im Hause Beckham bald öffentlich ausgetragen werden.
Denn: Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, sollen Brooklyn Beckham, der sich erst kürzlich vom Rest seiner Familie losgesagt hatte, und seine Ehefrau Nicola Peltz (31) mit dem Streamingdienst Hulu in Gesprächen für eine eigene Doku sein.
Demnach könnte es um ein ähnliches Format wie die beiden Netflix-Serien "Beckham" und "Victoria Beckham" gehen, die das Leben von Brooklyns Eltern David (50) und Victoria (51) beleuchten.
Karriereschub für Brooklyn Beckham und Nicola Peltz?
Der älteste Beckham-Spross wolle in der geplanten Doku, neben seinem kulinarischen Geschäftsprojekt, auch den brisanten Streit mit seinen Eltern auf den Tisch bringen, verriet ein Insider dem Blatt und sagte einen enormen Karriereschub für das junge Ehepaar voraus.
"Sie würden sofort in die erste Liga aufsteigen und direkt mit Netflix konkurrieren, das bekanntlich enge Verbindungen zu den Beckhams hat."
In der Vergangenheit soll das Paar bereits lukrative Interview-Angebote abgelehnt haben. "Wenn sie sich entscheiden zu reden, dann werden sie das zu ihren eigenen Bedingungen tun", so die Quelle weiter.
Brooklyn Beckham hatte vor rund zwei Monaten zu einem Rundumschlag gegen seine berühmte Familie ausgeholt und seinen Eltern unter anderem vorgeworfen, die Beziehung zu seiner Frau jahrelang sabotiert zu haben.
Eine offizielle Bestätigung für die Enthüllungs-Doku gibt es noch nicht.
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